XTransfer入選 「2024全球數字貿易行業企業100榜單」

香港 - 2024年10月3日 - XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，欣然宣佈入選「2024全球數字貿易行業企業100榜單」，並與華映資本、LinkedIn等9家企業作為優秀企業代表上台領獎。
日前，「第三届全球數字貿易博覽會」數貿之夜活動現場，公佈「2024全球數字貿易行業企業100榜單」，XTransfer憑藉在B2B跨境金融和風控服務領域的科技創新和領導地位入選，並與華映資本、LinkedIn等9家企業作為優秀企業代表上台領獎，杭州市政協主席馬衛光、福布斯中國研究院院長錢厚琳為XTransfer頒獎。
「全球數字貿易博覽會」是由浙江省人民政府、商務部共同主辦，杭州市人民政府、浙江省商務廳、商務部貿發局共同承辦，是中國唯一以數字貿易為主題的國家級、國際性、專業型展會。此次XTransfer入選不僅體現大會對XTransfer在全球貿易數字化領域所作貢獻的認可，也是對公司未來發展潛力的肯定。
同場，XTransfer聯合創始人兼Co-CGO鄧先亮，受邀出席全球數字貿易重點企業對接會暨福布斯中國數字貿易對話活動，並參與「全球數字貿易與跨境運營創新」的圓桌論壇，與領英、UniUni等企業負責人探討數字貿易發展新趨勢。
全球貿易數字化是當前國際貿易發展的一個重要趨勢，通過利用互聯網、大數據、雲計算、人工智能等技術手段，提高貿易效率，降低成本，增强透明度，促進貿易便利化。在促進貿易便利化中，跨境結算的優化是極為重要的一步。對於廣大的中小微企業而言，跨境貿易資金流轉效率甚至會直接影響企業的生存。XTransfer運用AI、大數據技術等，鏈接中外大型金融機構和中小微企業，極大地提高了跨境貿易資金流轉的效率。
鄧先亮表示：「隨著技術的發展，跨境貿易的全鏈路數字化轉型是必然趨勢。近年來，我們也觀察到，衆多的跨境貿易生態服務商涌現，包括物流、營銷等。借助新技術，生態服務商提供為外貿企業提供的産品和服務會更加多元化、本地化。XTransfer也會持開放、共贏的態度，和生態服務商携手，通過提供更先進的跨境支付及金融解决方案，幫助外貿企業解决跨境結算環節的問題，提高交易效率，保障安全合規。」
XTransfer專注打造B2B外貿金融全功能平台，提供外貿收款、多幣種現金管理、融資、風控服務等綜合解决方案。利用先進的AI和大數據技術，XTransfer打造了以中小微企業為中心的數據化、自動化、互聯網化和智能化的反洗錢風控基礎設施，通過與知名跨國銀行及金融機構合作，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水平的跨境金融服務。
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關於XTransfer
XTransfer，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、日本、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國香港地區、英國、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。XTransfer目前累積超過55萬個企業客戶，已成為中國行業內的第一平台。
通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。
XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。
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