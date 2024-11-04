XTransfer香港金融科技周熱爆現場

首席執行官擔任多場研討會演講嘉賓

XTransfer參與香港金融科技周2024

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標擔任香港金融科技周演講嘉賓。

香港 - 2024年11月4日 -，亮相於上週舉行的（Hong Kong Fintech Week 2024），除了作為其中的參展商外，更成為活動主要贊助商之一。作為亞洲最盛大的金融科技活動，展位在現場受到參加者空前的關注，人氣爆棚，了解公司如何利用科技幫助中小企業獲得安全、快速的全球貿易收付款解决方案。活動期間，參與多個研討會演講，並與多家知名國際金融機構領袖、以及不同政府代表會面，探討合作機會。獲邀擔任活動首日的「新一代數字支付基礎設施： 集成、安全和互通性」專題討論演講嘉賓，並與騰訊金融科技和Payment Asia代表共同探討。於討論人工智能和其他新興技術如何提高支付效率和安全性時，「XTransfer打造以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施，利用人工智能協助銀行和金融機構進行反洗錢、反欺詐工作，減少人工操作，大大提高效率。以科技連接中小企業與國際金融機構，使中小企業獲得和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務，解決外貿中小企業在展業時的支付痛點。」同時被邀請參加「科技於金融領域的角色：實現包容性未來」專題研討會，談及如何促进金融包容性時，：「隨著各個政府法規日益嚴格，中小企業在貿易結算方面持續遭遇不同障礙，包括於傳統銀行開戶難、資金凍結風險高、匯兌損失高昂、到賬時間長、匯款成本高等難題，更有被迫通過非合規渠道匯款的情況。」「而如今，銀行、金融機構、金融科技支付公司等，紛紛開始合作尋找高效的方案服務中小企業，提高金融包容性。與摩根大通、德意志銀行、中國銀行、星展銀行、Visa 等國際銀行及金融機構合作，提供覆蓋超過200個國家/地區、15 種貨幣以上的全球收款賬戶，為外貿中小企業提供全球收付款解決方案、換匯及其他金融服務。」「我們在國際化的過程中，發現新興國家，如東盟、非洲、南美等經濟體系的貿易日益增長。惟新興國家的中小企業普遍面對『unbanked』無銀行服務、缺乏美元等問題。積極拓展新興市場，如中東的沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋；非洲的尼日利亞和肯尼亞；東南亞的印尼、越南和菲律賓；以及南美洲的墨西哥和巴西等。當買賣雙方都使用賬戶，利用不同國家的客戶便可進行帳戶對帳戶匯款，猶如「本地匯款」般輕鬆完成對買賣家的收付款。大幅提升企業運營資金效率、促進全球貿易。」最後，：「公司的首6年，我們一直專注於中國內地市場，幫助內地中小企業解決外貿收款需求。在 2023 年，我們進入香港市場，作為走向全球的第一步。今年首次參加香港金融科技周活動，獲益良多。我們不僅拓寬視野、更向行業、大眾展示實力，期望未來與國際金融機構、各國政府持續推進跨境支付的金融科技創新。」