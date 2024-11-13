XTransfer 新加坡金融科技節舞台演講獲關注

展示金融風控技術、積極探討區內合作機會

XTransfer於「新加坡金融科技節」展位參觀人潮駱驛不絕。

XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標在「新加坡金融科技節」進行演講。

新加坡 - 2024年11月13日 -，上週於（Singapore Fintech Festival 2024），現場獲得參與者極大關注，展位參觀人潮駱驛不絕。XTransfer在這個亞洲科技金融盛會上，展示創新跨境支付解决方案及行業領先的AI智能風控技術。方案極大簡化全球B2B跨境貿易的結算流程，顯著降低成本，並提升貿易效率。不少外貿公司、銀行、金融機構、以及政府代表均到XTransfer展位親自瞭解。公司作為是次活動主要的官方贊助商之一，積極參與展會各項活動。出席多個圓桌會議，與新加坡以及其他政府、同業、國際金融機構代表會面討論，並同時擔任兩個研討會演講嘉賓。活動期間，等多間銀行及金融機構代表親臨XTransfer展位了解，公司積極尋找與新加坡本地以及區內銀行、金融機構的合作機會，期望可為區內中小企業提供高效的定制化跨境收付款等解决方案，共同促進中國與新加坡中小企業間的貿易往來，同時便利新加坡與不同國家企業的外貿交易。在「全球化時代的支付解決方案： 如何促進企業跨境交易」演講舞台上，解釋：「儘管目前不少去全球化的新聞和現象出現，但我仍然相信全球化對世界經濟的好處，尤其是外貿中小企業的力量，正在一天天地推動全球化向前邁進。」又指：「XTransfer在成立之初針對中小企業打造一套反洗錢風控基礎設施，借助AI、大數據技術高效地進行反洗錢風控審核，協助國際銀行機構與中小企業連結，為中小外貿企業提供便利化的跨境金融服務，同時保證安全合規。」而在「全球金融科技創新：中國觀點」演講舞台，談到有關中國在東南亞和其他新興市場等地區的參與，「兩地區的外貿交易向來頻繁，尤其通過《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)的簽訂，更進一步鞏固中國與東南亞之間的聯繫。而我們同時致力協助區內的中小企業，通過與國際知名銀行的緊密合作，XTransfer提供全球及本地賬戶服務，並創新推出，實現零手續費秒速到賬，令全球買賣家可便利化地進行跨境交易，同時確保交易的安全性和合規性。」