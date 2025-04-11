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市場資訊
2025-04-11 11:15:00
日報

YHKCare 啟動全新春天換季護膚儀式

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進入乍暖還寒的春季，各位愛美人士又要開始準備轉季的護膚產品，讓肌膚保持水潤有光澤！YHKCare護膚系列SenRelief，專為敏感肌膚而設，包含潔面乳、面霜和精華水，升級您的每日護膚儀式，為您帶來極致溫和而有效的護理體驗。SenRelief系列榮獲Dermatest®️（德國權威皮膚科研究所）認證、經歐洲獨立皮膚學研究所檢測並信賴，即便最嬌嫩的敏感膚質也能安心使用，為你的敏感肌提供最安心保護！最近在@cosme20252月進行的「YHKCareSenRelief®️ 舒敏精華水+深層補濕舒緩面霜」用後滿意度調查，結果顯示100％滿意度，超過八成用家表示會回購或轉用！
YHKCare

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