YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023　各地舞者聚集 展示青年活力

跳舞是一種表達自我的方式，通過身體和音樂的交融，來傳遞情感和故事。協青社(Youth Outreach/YO) 致力為青年提供展示才華的大舞臺，讓他們表現自己，一展所學。「YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023」於7月16日假協青社室內籃球場舉行，來自世界各地的跳舞愛好者將聚首一堂，共同展示街頭文化青年活力！YO非常榮幸邀請到署理民政及青年事務局局長 梁宏正作主禮嘉賓。

YO致力協助高危青年成為正向青年，一直積極建構青年文化發展平台，支持他們成長自立。 自2014年，YO 均舉辦YO Dancical協青街舞劇，以深受青年喜愛的街舞建立表演平台，正向培育青年人，向所有舞者和觀眾宣揚「舞出健康人生」的訊息，並呼籲社會各界關注和關心青年在成長過程中遇到的種種問題；同時，活動為YO青年發展項目籌款。今年YO! Dance It Up 協青狂舞派對2023以排舞表演形式呈現，更邀請不同國家及地區的隊伍前來表演，展現了他們獨特的風格和技巧。讓我們共同感受他們的獨特魅力。

署理民政及青年事務局局長 梁宏正在出席 YO! Dance It Up 2023時表示：「感謝協青社的努力，積極回應社會轉變，為青年人提供了展示才華的大舞台，讓青年可以互相交流及建立自信，愛青年人所愛，伴青年同行。我們一直相信，只要給香港青年合適的土壤、充足的發展空間及悉心的栽培，一定可以扶翼他們展現潛能實現理想。」

YO會長 黃紹基表示：「踏入2023，隨着新冠疫情逐漸緩和，社會和經濟活動正全面復常。YO也全面重啟各類設施和活動為有需要的青年人提供服務。今年下旬，西灣河協青社賽馬會大樓將進行大樓翻新工程，注入創新設計和青年文化元素，提供一個平臺，讓青年人發展所長，繼續與高危青年同行。 」

YO籌募委員會主席 林煒瀚表示：「衷心感謝周大福珠寶集團十年來不斷支持協青社，為青年服務出力；同時，我們感謝所有贊助、企業和善長的熱心支持，為青年創建一個表演平臺，給他們展示才華的機會，並為YO籌募服務經費。」