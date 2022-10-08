YO Dancical 協青街舞劇 2022 《一念之間：不！可能》首映 把不可能變成可能

街舞不單單是街頭藝術，霹靂舞更被列為2024年巴黎奧運的比賽項目。協青社(Youth Outreach/YO) 自2014年起，每年都會舉辦旗艦籌款活動YO Dancical協青街舞劇，為青年發展項目籌款。而今年的周大福珠寶呈獻Dancical 協青街舞劇 2022《一念之間：不！可能》首映禮，剛於YO籃球場順利舉行，而街舞劇更會於晚上9時於協青社YouTube頻道網上首播。

面對挑戰 堅持奮鬥

《一念之間: 不！可能》延續「一念之間」系列理念，故事主角可為有著目標，但面對不同的外在影響、不同聲音，可為如何保持「初心」，緊記當初的夢想及目標? 而該劇的主題曲 <相信一切是最好的安排>，便期望能夠帶出積極面對生活挑戰及邁向正向人生的訊息，讓青年人重拾初心，即使面對更多挑戰，仍然堅持自己的夢想繼續奮鬥！

YO請來勞工及福利局局長孫玉菡擔任首映禮的主禮嘉賓，支持和鼓勵青年人。他並表示協青社一直緊隨青年的需要及潮流文化的轉變，以創新、機動的多元模式，主動接觸身處危機的青年，為他們提供適切服務，協助他們重建自尊自信，建立正向目標。

積極面對生活挑戰 邁向正向人生

YO會長黃紹基則指在疫情下，YO Dancical 已連續第二年以線上形式發佈。今年延續「一念之間」系列理念，繼續以青年精神健康為主題。

感謝疫情下同行 化不可能為可能

YO Dancical 2022 榮譽項目統籌暨嘻哈學校榮譽顧問紀文鳳亦表示，受疫情影響，街舞劇從構思、籌備、訓練、綵排到製作等均遇上不少困難，但製作團隊仍堅持創新及克服各種挑戰，把實體街舞劇製作成影片，為青年人提供平臺，讓他們展示「非一般的才華」，把不可能成為可能！她特別感謝周大福珠寶集團有限公司連續九年無間斷的支持，冠名贊助YO Dancical；亦非常感謝活動的所有贊助商及各善長，在疫情下仍繼續與青年同行。

協青街舞劇 2022《一念之間：不！可能》YouTube 首播連結：

https://youtu.be/4QxjhAswzCc