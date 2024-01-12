熱門搜尋:
輕鐵 觀塘車禍 農曆新年2024 流感 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-01-12 09:00:00
日報

YOYO²全能嬰兒車系列 生育獎勵首選

分享：

YOYO²嬰幼兒推車為初生兒配備初生睡籃和提籃兩種模式。初生提籃只需輕輕一啪，即可固定在YOYO²車架上。YOYO²初生睡籃模式重量只有6.6kg，讓你可瞬間摺合和打開，一手抱著寶寶，一手將嬰兒車揹在肩上。當寶寶6個月大，只需更換6月齡+布件，就能繼續使用YOYO²。YOYO²車架使用優質的鋁合金、不鏽鋼及玻璃纖維強化塑膠製造，堅固耐用且輕盈便攜。柔軟的人造皮革手柄、安全防脫手腕帶及可調節的五點式安全帶，配合抗UV(UPF 50+)和防水面料陽篷，為寶寶提供安全又舒適的乘坐體驗。
網站：https://stokkeshop.com.hk/zh/pages/yoyo

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受