YOYO²嬰幼兒推車為初生兒配備初生睡籃和提籃兩種模式。初生提籃只需輕輕一啪，即可固定在YOYO²車架上。YOYO²初生睡籃模式重量只有6.6kg，讓你可瞬間摺合和打開，一手抱著寶寶，一手將嬰兒車揹在肩上。當寶寶6個月大，只需更換6月齡+布件，就能繼續使用YOYO²。YOYO²車架使用優質的鋁合金、不鏽鋼及玻璃纖維強化塑膠製造，堅固耐用且輕盈便攜。柔軟的人造皮革手柄、安全防脫手腕帶及可調節的五點式安全帶，配合抗UV(UPF 50+)和防水面料陽篷，為寶寶提供安全又舒適的乘坐體驗。
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日報
YOYO²全能嬰兒車系列 生育獎勵首選
YOYO²嬰幼兒推車為初生兒配備初生睡籃和提籃兩種模式。初生提籃只需輕輕一啪，即可固定在YOYO²車架上。YOYO²初生睡籃模式重量只有6.6kg，讓你可瞬間摺合和打開，一手抱著寶寶，一手將嬰兒車揹在肩上。當寶寶6個月大，只需更換6月齡+布件，就能繼續使用YOYO²。YOYO²車架使用優質的鋁合金、不鏽鋼及玻璃纖維強化塑膠製造，堅固耐用且輕盈便攜。柔軟的人造皮革手柄、安全防脫手腕帶及可調節的五點式安全帶，配合抗UV(UPF 50+)和防水面料陽篷，為寶寶提供安全又舒適的乘坐體驗。