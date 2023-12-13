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生活
2023-12-13 15:00:00

布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 直達邦濤海灘 開業優惠訂房76折+送餐飲消費額！

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布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 直達邦濤海灘 開業優惠訂房76折+送餐飲消費額！

布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 直達邦濤海灘 開業優惠訂房76折+送餐飲消費額！

臨近聖誕，相信不少香港人都會趁機外遊享受假期！布吉全新阿莫拉度假酒店於12月試業，除了直通當地著名海灘，更有一系列完美配套設施，包括海灘俱樂部、水療及健身中心等等，試業期間更推出限定住宿優惠，將會去布吉度假的你一定不能錯過！

阿莫拉酒店座落於80米長的邦濤海灘（Bang Tao Beach），提供13款不同類型的客房和套房，共提供264間客房。客房以現代簡約風為主，裝潢採用溫和舒適的中性色調，再配襯極簡線條作點綴。每間客房均設有私人陽台或露台，可欣賞園景花園、波光粼粼的泳池或一望無際的海景。此外，酒店還提供三種套房，面積從52平方米到144平方米不等。

布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 酒店直達邦濤海灘。 酒店直達邦濤海灘。 Deluxe Pool Side Amora Ocean View Amora Superior Pool Side Superior Pool Side 每間客房均設有私人陽台或露台。 兒童俱樂部

阿莫拉度假酒店其中的一大亮點便是以全新概念設計的Nora海灘俱樂部：設有現代地中海式餐廳、酒吧和劃分不同區域的休息區，更有貴賓沙發包廂，大家可在四面環水的環境下無拘無束地享受著美妙時光。

另有提供按摩服務和先進的健身設施的阿莫拉水療及健身中心、ISLA餐廳、兒童俱樂部、兩個泳池、位於海灘旁的活動草坪，以及阿莫拉大型宴會廳和四個會議室。

Nora beach Club 提供特色地中海菜單，更配有招牌雞尾酒和廚師桌邊服務。 Nora beach Club 提供特色地中海菜單，更配有招牌雞尾酒和廚師桌邊服務。 Nora beach Club 提供特色地中海菜單，更配有招牌雞尾酒和廚師桌邊服務。 Nora beach Club 提供特色地中海菜單，更配有招牌雞尾酒和廚師桌邊服務。 Nora海灘俱樂部 Nora海灘俱樂部 Nora海灘俱樂部 Nora海灘俱樂部

現在預訂阿莫拉五星級度假酒店更可享有特別禮遇，由即日起至1231日，透過email預訂並輸入代碼「OPEN」，可享76折優惠，適用於任何房型房價。更可免費升級客房和延遲退房！此外，優惠亦包括每日免費雙人早餐、每日酒店餐廳價值999泰銖的餐飲消費額以及免費Nora Beach Club雙人日落雞尾酒。

地址：Cherngtalay, 322, Moo 2, Srisoontorn Road, Bangtao Beach, Cherngtalay Thalang, Phuket, 83100, Thailand

預訂電子郵箱：[email protected]

 

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