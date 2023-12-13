布吉島全新阿莫拉五星級度假酒店 直達邦濤海灘 開業優惠訂房76折+送餐飲消費額！

臨近聖誕，相信不少香港人都會趁機外遊享受假期！布吉全新阿莫拉度假酒店於12月試業，除了直通當地著名海灘，更有一系列完美配套設施，包括海灘俱樂部、水療及健身中心等等，試業期間更推出限定住宿優惠，將會去布吉度假的你一定不能錯過！

阿莫拉酒店座落於80米長的邦濤海灘（Bang Tao Beach），提供13款不同類型的客房和套房，共提供264間客房。客房以現代簡約風為主，裝潢採用溫和舒適的中性色調，再配襯極簡線條作點綴。每間客房均設有私人陽台或露台，可欣賞園景花園、波光粼粼的泳池或一望無際的海景。此外，酒店還提供三種套房，面積從52平方米到144平方米不等。

阿莫拉度假酒店其中的一大亮點便是以全新概念設計的Nora海灘俱樂部：設有現代地中海式餐廳、酒吧和劃分不同區域的休息區，更有貴賓沙發包廂，大家可在四面環水的環境下無拘無束地享受著美妙時光。

另有提供按摩服務和先進的健身設施的阿莫拉水療及健身中心、ISLA餐廳、兒童俱樂部、兩個泳池、位於海灘旁的活動草坪，以及阿莫拉大型宴會廳和四個會議室。