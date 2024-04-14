布梳化、真皮梳化、麂皮梳化清潔方法不同 附3大保養貼士

如果梳化套可拆卸，可參照清洗標籤上的指示進行清洗。通常這些梳化套都可以放進洗衣機，注意需要使用溫和的洗衣劑或專門的布料清潔劑進行清洗。清洗後亦應按照標籤上的指示晾乾，有些質料可以在低溫下烘乾，而部分材質則需要自然風乾。

布梳化清潔方法，先用吸塵機去除表面的灰塵和碎屑，要留意用軟毛刷頭或專用的梳化吸頭。

消除原子筆或油性筆跡方法

一般來說，梳化上的各種食物污漬都相對較易消除，但原子筆或油性筆跡就未能用普通清潔液去除。以下是去除原子筆或油性筆跡的方法：

1）使用酒精：

注意：首先在一個小的區域進行測試，以確保酒精不會損壞梳化材質。

使用棉球或柔軟的布蘸取少量酒精，然後輕輕擦拭原子筆或油性筆跡。在擦拭時，可以輕輕按壓，但避免用力擦拭。持續擦拭，直到筆跡減少或完全清除。

2）使用專業的梳化清潔劑：

選購專為梳化清潔而設計的清潔劑，並按照說明進行操作。這些清潔劑通常具有專業的配方，可以有效地清除各種污漬，包括油性筆跡。

適當的清潔及護理可以保持梳化的美觀和舒適度，同時延長它的使用壽命。根據梳化的質地選擇合適的清潔方法，並定期進行清潔，時刻享受在梳化上充電的時光。