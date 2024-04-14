布梳化、真皮梳化、麂皮梳化清潔方法不同 附3大保養貼士

梳化（又稱沙發，英文Sofa）是幾家居必備傢具，坐上乾淨舒服的梳化睇戲煲劇十分重要。若可以躺在舒適的梳化上好好休息，便能為自己好好充電。但隨著長時間使用，布梳化、真皮梳化、麂皮梳化等不同質料的梳化難免會沾上灰塵及各種污漬，需要定期清潔。今次就跟大家分享一下不同質地梳化的清潔方法和保養貼士。
布梳化清潔方法（棉麻質料/人造纖維）
- 首先用吸塵機去除表面的灰塵和碎屑。使用吸塵機時，應使用軟毛刷頭或專用的梳化吸頭，以免損壞布料。
- 如果沾上污漬，可以輕輕用乾淨的白色抹布或紙巾印走表面的液體，避免用力擦拭，以免將污漬推入布料的纖維中。
- 用少量溫和的洗潔精加入清水製成清潔液。在使用清潔劑之前，最好先在不明顯的區域進行測試，以確保不會對布料造成損害。
- 將抹布或海綿浸進清潔液，然後擰乾至沒有水分滴出，在污漬上輕輕擦拭。如果需要，可以多次重複這個步驟，直到污漬完全清除。
- 用另一塊抹布沾上清水，在污漬位置上輕輕擦拭，把皂液印走。
- 最後用乾毛巾印走水分，再用吹風機的冷風模式把沾濕的位置吹乾即可。
如果梳化套可拆卸，可參照清洗標籤上的指示進行清洗。通常這些梳化套都可以放進洗衣機，注意需要使用溫和的洗衣劑或專門的布料清潔劑進行清洗。清洗後亦應按照標籤上的指示晾乾，有些質料可以在低溫下烘乾，而部分材質則需要自然風乾。
有保護層的真皮梳化清潔方法
- 首先用吸塵機去除表面的灰塵和碎屑。使用吸塵機時，應使用軟毛刷頭或專用的梳化吸頭，以免刮花皮革。
- 若沒有污漬，日常打理只需用抹布沾水擰乾把梳化表面抹乾淨即可。
- 如果有污漬，可用溫和的洗手液加進清水製成清潔液，再用抹布沾上清潔液，在污漬表面打圈擦拭，避免太用力擦拭，以免損壞皮革。重覆此步驟直至污漬消除。
- 若以上方法未能去除污漬，可使用皮革專用清潔劑或梳化專用清潔劑，按照產品說明輕輕擦拭污漬區域。完成後，用乾淨的布輕輕擦乾皮革表面。
- 注意皮質梳化應避免直接暴露在陽光下，以免皮革變色和龜裂。可以考慮在梳化附近使用窗簾或遮蔽物。
磨砂皮/麂皮梳化清潔方法
- 用麂皮專用刷或軟刷輕輕刷去表面的灰塵。
- 若有污漬，可用白色的擦膠輕輕擦走污漬，再用刷子掃走擦膠碎。
- 若污漬為油性，可在污漬上灑上粟粉或面粉，粟粉的量要足夠把污漬完全覆蓋，然後放一晚上。粟粉能把油脂吸走，從而去除油污。
- 用刷子把污漬表面的粟粉刷走便可。
麂皮梳化保養貼士：
- 定期使用皮革保養劑，以保持皮梳化的柔軟度和光澤。選擇專為皮革梳化設計的保養產品，按照使用說明進行保養。
- 避免使用含有酒精、溶劑、漂白水或其他強烈化學成分的清潔劑，這些成分都有可能損壞皮革。
- 避免使用過多的水清潔皮梳化，以免皮革變形或受潮。
消除原子筆或油性筆跡方法
一般來說，梳化上的各種食物污漬都相對較易消除，但原子筆或油性筆跡就未能用普通清潔液去除。以下是去除原子筆或油性筆跡的方法：
1）使用酒精：
注意：首先在一個小的區域進行測試，以確保酒精不會損壞梳化材質。
使用棉球或柔軟的布蘸取少量酒精，然後輕輕擦拭原子筆或油性筆跡。在擦拭時，可以輕輕按壓，但避免用力擦拭。持續擦拭，直到筆跡減少或完全清除。
2）使用專業的梳化清潔劑：
選購專為梳化清潔而設計的清潔劑，並按照說明進行操作。這些清潔劑通常具有專業的配方，可以有效地清除各種污漬，包括油性筆跡。
適當的清潔及護理可以保持梳化的美觀和舒適度，同時延長它的使用壽命。根據梳化的質地選擇合適的清潔方法，並定期進行清潔，時刻享受在梳化上充電的時光。
原文刊登於 C9．達人