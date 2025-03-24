布甸麵包｜嘉多娜/紅豆烘焙/大埔煒成/揉然地4間推介（附地址）

「法式布甸包」你有否試過呢？麵包師傅將法包挖空，注入布甸蛋漿，放進焗爐裏烤焗，新鮮出爐熱辣辣，香氣十足，加上價錢相宜，深受不少麵包控歡迎！精選嘉多娜/紅豆烘焙/大埔煒成/揉然地四間有供應布甸包的麵包小店，大家一於記下來，下次經過時買回家試試吧！
嘉多娜餅屋-法式布甸包龍頭
如果要問這個布甸包熱潮的起源，一定是佐敦嘉多娜餅屋！店舖前名為嘉多利餅屋，賣港式麵包為主，亦有不少創意麵包，自從去年推出法式布甸包之後，隨即在網上爆紅，每逢出爐時間，門外總有大批客人排隊等候，最高峰每日可以賣出超過400個，很受歡迎。法式布甸包每個接近飯碗大小，造型有點像蛋撻。外層的法包用無添加雞蛋和牛奶製成，內裏布甸漿則以德國忌廉和丹麥牛奶製成，香甜滑溜，充滿蛋香。他們最近更推出全新口味京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包，內餡換上抹茶流心和軟腍麻糬，味道同樣有特色。
嘉多娜餅屋地址
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佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖
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油麻地碧街54號地舖
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何文田窩打老道69號地下C2號舖
紅豆烘焙 旺角人氣布甸包
在旺角區想吃布甸包，亦有其他選擇，這間紅豆烘焙推出了三款口味的布甸包，分別是原味、焦糖和朱古力味。食材選用日本麵粉、西班牙可可粉、德國淡忌廉等等製作，成本高，質素有保證。原味布甸包同樣賣相吸引，布甸為淡黃色，吃起來有濃郁但香，切開更有流心效果！另外朱古力口味也有不少捧場客，味道甜而不膩，更有可可的甘香，下次來光顧的時候一於兩款口味都試試吧！
紅豆烘焙地址
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旺角西洋菜南街146號地舖
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上海街520A-522號華美大廈地下A2-A3號舖
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太子太子道西108-118號康齡大廈地下F號舖
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佐敦寶靈街12號地舖
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灣仔灣仔道93-99號聯泰大廈地下A-B號舖
煒成麵飽餅店 大埔街坊最愛巨型布甸包
除了以上兩間傳統法式布甸包之外，在大埔區也有變奏版巨型焦糖布蕾法包，大小足足是普通布甸包的兩倍，有近手掌大小，非常誇張！除了體型較大，這款布甸包的表面亦特意焗得焦香，比起蛋撻更像葡撻。而切開裏面的是流心布甸餡，吃起來香甜綿密，整體飽腹感十足，份量大，可以和朋友一起分享。
煒成麵飽餅店地址： 大埔墟同秀坊11號地下
揉然地 紅磡Tiramisu軟包
最後如果普通的法式布甸包都不能夠滿足你，推介你都紅磡試試這個爆紅的Tiramisu軟包。雖然店家將麵包換上泰國軟麵包，餡料換成Tiramisu口味，不過與布甸包亦有異曲同工的效果，因此大受歡迎！Tiramisu軟包選用Mascarpone芝士和咖啡酒製作，吃起來麵包鬆軟，味道香甜，內餡有芝士流心以及浸泡過咖啡酒的手指餅，層次豐富！