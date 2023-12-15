熱門搜尋:
天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-15 22:19:20

希慎廣場新升級改造 近40個餐飲/咖啡/速食店/時尚品牌進駐 甘味處鐮倉首來港(內附新店名單)

分享：
希慎廣場新升級改造 近40個餐飲/咖啡/速食店/時尚品牌進駐 甘味處鐮倉首來港(內附新店名單)

希慎廣場新升級改造 近40個餐飲/咖啡/速食店/時尚品牌進駐 甘味處鐮倉首來港(內附新店名單)

希慎廣場最近升級改造地下B1/FB2/F樓層，只要一出港鐵F2出口，即可到全新的潮流生活空間，建構 #URBANHOOD理念社區，並趕及普天同慶的聖誕節正式開幕。新空間有近40個品牌及商舖，融合多間時尚日、韓、台及外國餐飲咖啡店和生活娛樂零售百貨，集以時尚、餐飲與體驗於一身。

#URBANHOOD有近40個品牌及商舖，亦是繼藝文生活空間#UrbanSky及半室內滑板場#UrbanPark後，利園區拼構出的潮流文化集中地。

#URBANHOOD有近40個品牌及商舖，亦是繼藝文生活空間#UrbanSky及半室內滑板場#UrbanPark後，利園區拼構出的潮流文化集中地。

甘味處鐮倉首度來港

佔地兩層的全新地下空間，匯聚多間日、韓、台人氣餐飲咖啡店及生活品牌，包拾首次來到香港、主打日式傳統地道點心的甘味處鐮倉甜點店；台灣過江龍仙草甜品店八時神仙草，以及泰式沾麵店泰沾麵均將於12月下旬進駐。

八時神仙草 八時神仙草 八時神仙草 甘味處鐮倉首度來港

不同風格日式餐廳

另外，這個地下空間亦有不同風格的日式餐廳及主打日本精緻特色小食的精品店，包括主打特色壽司塔可、日式丼飯，以及由得獎日藉師傅主理的甜品的西日Fusion餐廳 QUE和一本屋，以及主打多款精緻日本特色小食及甜點的關西產直市場、SARASEI更紗制菓以及山手作等，滿足大家對日式餐廳及精緻日式零食小品的熱愛。

SARASEI更紗制菓 SARASEI更紗制菓 山手作 山手作 QUE QUE 一本屋

2 Kims Kitchen 招牌醬油蟹

空間同時少不了港人熱愛的風味，如西式精品漢堡包 Burger's Friend Forever 及正宗韓食 2 Kims Kitchen帶來美味的招牌醬油蟹；也有廣受大家歡迎的中台日菜色包括鍋點 The Pot-Spot，亦有以日本米為主題創作的日式料理禾日Inebi，會根據季節和時令定期轉換不同日本米，提供壽司馬天尼、釜飯、丼飯、創意壽司卷物，以及全港首創禾日禾米雪糕脆米芭菲。

Ad Block
2 Kims’ Kitchen 鍋點 The Pot-Spot 鍋點 The Pot-Spot 鍋點 The Pot-Spot 鍋點 The Pot-Spot Burger's Friend Forever Burger's Friend Forever INEBI INEBI

KiKi麵店聯乘米芝蓮星級主廚

KiKi麵店更聯乘3位米芝蓮星級主廚，包括小西充、森大祐及意藉行政總廚 Valention Ugolini合作，推出希慎廣場期間限定菜式，包括日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵、溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵及日式慢煮磯燒鮑魚拌麵，融合意式、台式及日式風格，層次分明的美味。

KiKi麵店日式慢煮磯燒鮑魚拌麵 KiKi麵店日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵 KiKi麵店溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵 KiKi麵店 KiKi麵店 KiKi麵店聯乘米芝蓮星級主廚

速食店Grandma's SconePandan Man

為了時下追求高效率與生活樂趣並重的繁忙一族，咖啡店和速食店選擇更是新世代生活不可或缺的一環，由藍帶廚師主理的人氣英式鬆餅店 Grandma's Scone、提供多款精緻甜點蛋糕的Pandan Man Patisserie Mellowdays、主打高品質珍貴野生菇菌、松露以及健康食品的Kai's Gourmet、人氣本地雪糕茶飲品牌Teemtonefai Silk agnès b.更同時售賣鮮花、巧克力及熱賣蛋糕，而吸引一群咖啡愛好者的精品咖啡品牌 %Arabica 更首度以全新形象進駐、健康輕食的代表還有 le jus Peek-a-poke，讓上班族與一眾「slasher」可以輕鬆快捷享受美食，為繁忙都市生活充電。

Ad Block
%Arabica agnès b Grandma's Scone Patisserie Mellowdays Patisserie Mellowdays Patisserie Mellowdays Patisserie Mellowdays Patisserie Mellowdays Patisserie Mellowdays Kai's Gourmet Kai's Gourmet Kai's Gourmet Pandan Man Pandan Man Pandan Man Peek-a-poke Peek-a-poke Peek-a-poke Peek-a-poke Silk Silk Teemtonefai Teemtonefai Teemtonefai

Post General全港首家專賣店

在購物方面，選擇包羅萬有，主打潮流生活百貨的 Post General 將於 B1/F 開設首家專賣店，與Tokyoto Start From Zero POP MART等潮流百貨，一同為時尚愛好者提供最新品牌服飾、球鞋、潮流玩具及生活家品等選擇；提倡環保的生活百貨店Slowood ，為大家提供生活所需的環保選擇，與社區一起實現可持續綠化生活。

Slowood Post General Post General Tokyoto Bruno Start From Zero

另外，RAZE期間限定店由瑜伽呼吸調息法中汲取靈感，與具有260年歷史的法國香油製造商合作，調配出多款由香水級別精油香氣，讓大家放緩生活壓力。來到地下生活空間，緊貼當下時尚同時，亦可以找到理想的慢活品味。

Ad Block
Raze Raze Raze

希慎廣場升級改造樓層新店名單(部分)

  1. 甘味處鐮倉
  2. 八時神仙草
  3. 泰沾麵
  4. QUE
  5. 一本屋
  6. 關西產直市場
  7. SARASEI更紗制菓
  8. 山手作
  9. Burger's Friend Forever
  10. 2 Kims’ Kitchen
  11. 鍋點 The Pot-Spot
  12. 禾日 Inebi
  13. KiKi 麵店
  14. Grandma's Scone
  15. Pandan Man
  16. Patisserie Mellowdays
  17. Kai's Gourmet
  18. Teemtonefai
  19. Silk
  20. agnès b.
  21. %Arabica
  22. le jus
  23. Peek-a-poke
  24. Post General
  25. Tokyoto
  26. Start From Zero
  27. POP MART
  28. Slowood
  29. Bruno 
  30. RAZE 期間限定店
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受