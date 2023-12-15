希慎廣場新升級改造 近40個餐飲/咖啡/速食店/時尚品牌進駐 甘味處鐮倉首來港(內附新店名單)

希慎廣場最近升級改造地下B1/F及B2/F樓層，只要一出港鐵F2出口，即可到全新的潮流生活空間，建構 #URBANHOOD理念社區，並趕及普天同慶的聖誕節正式開幕。新空間有近40個品牌及商舖，融合多間時尚日、韓、台及外國餐飲咖啡店和生活娛樂零售百貨，集以時尚、餐飲與體驗於一身。

甘味處鐮倉首度來港 佔地兩層的全新地下空間，匯聚多間日、韓、台人氣餐飲咖啡店及生活品牌，包拾首次來到香港、主打日式傳統地道點心的甘味處鐮倉甜點店；台灣過江龍仙草甜品店八時神仙草，以及泰式沾麵店泰沾麵均將於12月下旬進駐。

不同風格日式餐廳 另外，這個地下空間亦有不同風格的日式餐廳及主打日本精緻特色小食的精品店，包括主打特色壽司塔可、日式丼飯，以及由得獎日藉師傅主理的甜品的西日Fusion餐廳 QUE和一本屋，以及主打多款精緻日本特色小食及甜點的關西產直市場、SARASEI更紗制菓以及山手作等，滿足大家對日式餐廳及精緻日式零食小品的熱愛。

2 Kims ’ Kitchen 招牌醬油蟹 空間同時少不了港人熱愛的風味，如西式精品漢堡包 Burger's Friend Forever 及正宗韓食 2 Kims’ Kitchen帶來美味的招牌醬油蟹；也有廣受大家歡迎的中台日菜色包括鍋點 The Pot-Spot，亦有以日本米為主題創作的日式料理禾日Inebi，會根據季節和時令定期轉換不同日本米，提供壽司馬天尼、釜飯、丼飯、創意壽司卷物，以及全港首創禾日禾米雪糕脆米芭菲。

KiKi 麵店聯乘米芝蓮星級主廚 而KiKi麵店更聯乘3位米芝蓮星級主廚，包括小西充、森大祐及意藉行政總廚 Valention Ugolini合作，推出希慎廣場期間限定菜式，包括日曬蕃茄乾拌自家製意式香草汁燴麵、溫泉蛋肉味噌拌葱油太麵及日式慢煮磯燒鮑魚拌麵，融合意式、台式及日式風格，層次分明的美味。

速食店 Grandma's Scone 、 Pandan Man 為了時下追求高效率與生活樂趣並重的繁忙一族，咖啡店和速食店選擇更是新世代生活不可或缺的一環，由藍帶廚師主理的人氣英式鬆餅店 Grandma's Scone、提供多款精緻甜點蛋糕的Pandan Man和 Patisserie Mellowdays、主打高品質珍貴野生菇菌、松露以及健康食品的Kai's Gourmet、人氣本地雪糕茶飲品牌Teemtonefai及 Silk ，agnès b.更同時售賣鮮花、巧克力及熱賣蛋糕，而吸引一群咖啡愛好者的精品咖啡品牌 %Arabica 更首度以全新形象進駐、健康輕食的代表還有 le jus 及 Peek-a-poke，讓上班族與一眾「slasher」可以輕鬆快捷享受美食，為繁忙都市生活充電。

Post General 全港首家專賣店 在購物方面，選擇包羅萬有，主打潮流生活百貨的 Post General 將於 B1/F 開設首家專賣店，與Tokyoto 、Start From Zero及 POP MART等潮流百貨，一同為時尚愛好者提供最新品牌服飾、球鞋、潮流玩具及生活家品等選擇；提倡環保的生活百貨店Slowood ，為大家提供生活所需的環保選擇，與社區一起實現可持續綠化生活。

另外，RAZE期間限定店由瑜伽呼吸調息法中汲取靈感，與具有260年歷史的法國香油製造商合作，調配出多款由香水級別精油香氣，讓大家放緩生活壓力。來到地下生活空間，緊貼當下時尚同時，亦可以找到理想的慢活品味。