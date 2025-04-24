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生活
2025-04-24 16:00:00

希慎潮流祭4月登場 矚目7米高ComplexCon Hotel/拍賣級球鞋展覽

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希慎潮流祭4月登場 矚目7米高ComplexCon Hotel/拍賣級球鞋展覽
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銅鑼灣向來是不少潮人潮物的聚集地。由即日起至525日，銅鑼灣希慎廣場引入不同潮流文化，焦點必屬由ComplexCon全球藝術總監打造的「ComplexCon Hotel」及拍賣級數NIKE波鞋展覽！廣場更引入最新潮的限定品牌及商品，滿足潮人的各種需求。

希慎廣場「hy! Chill 希慎潮流祭」4月登場

希慎廣場「hy! Chill 希慎潮流祭」4月登場

ComplexCon Hotel登陸希慎

銅鑼灣希慎廣場由即日起至525日，特別舉辦來「hy! Chill希慎潮流祭」，帶來4大必玩活動。亮點之一的ComplexCon全球藝術總監Daniel Arsham70年代拉斯維加斯經典的建築風格為設計靈感，打造的酒店主題建築「ComplexCon Hotel」。「酒店」特別移師至希慎廣場。裝置外觀除了透過復古設計元素營造濃厚的懷舊氣氛外，更加結合Arsham標誌性的「未來遺跡」美學，透過風化質地和侵蝕肌理呈現未來感，讓訪客感受傳統及現代的交錯。「酒店」內亦設不同限定店，潮人可選購多款ComplexCon潮流市集限量商品。

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置由本年度ComplexCon全球藝術總監Daniel Arsham設計的大型藝術裝置首度移師商場

置由本年度ComplexCon全球藝術總監Daniel Arsham設計的大型藝術裝置首度移師商場

多款拍賣級波鞋極罕展出

如果屬波鞋收藏者，不妨到訪限定的波鞋展覽。由LEE GARDENS GMAGAZINE、球鞋收藏團隊SOLE ADDICTT及藝術品牌CONJURE攜手合作的波鞋展覽，展出40JORDAN25NIKE DUNK極罕珍藏品，所有展出品屬於蘇富比拍賣級數，極為珍貴。展品包括：多雙1985年產出AIR SHIPAIR JORDANBABY JORDANA.J.K.O 以及初代落場版本JUMP SUIT等，當中BABY JORDAN更是SOLEADDICTT首次四個配色同場展出，機會難得！

NIKE SB DUNK LOW “FREDDY KRUEGER “ 1.0 NIKE DUNK LOW PRO SB “REESE FORBES” NIKE DUNK LOW PRO SB “REESE DENIM” SKATED BY REESE FORBES NIKE DUNK LOW PRO SB “REESE DENIM” NIKE DUNK LOW PRO SB “JASON VOORHEES ‘’ NIKE DUNK LOW PRO SB “FREDDY KRUEGER” NIKE DUNK HIGH PRO SB “NEAPOLITAN”

限定潮流品牌及聯乘商品登陸商場

潮流祭期間，多個潮流品牌將會限定登陸商場，品牌包括ComplexCon首個會場外的限時商店、美國傳奇街頭潮流品牌 Staple Pigeon 首個香港實體商店、街頭時裝品牌Open Dialogue、香港先鋒眼鏡品牌 A. Society 以及集合7大潮牌的One Boat。希慎廣場轄下商戶亦同時推出各式限定商品，包括Salomon 攜手MM6 Maison Margiela推出2025全新春季聯名系列、HOW X Liberation推出以「暴走族招財貓」為主題的Manenyan by Aso Masaya企劃。

街頭時裝品牌 Open Dialogue進駐希慎廣場 街頭時裝品牌 Open Dialogue進駐希慎廣場 香港先鋒眼鏡品牌 A. Society進駐希慎廣場 香港先鋒眼鏡品牌 A. Society進駐希慎廣場 香港先鋒眼鏡品牌 A. Society進駐希慎廣場 香港先鋒眼鏡品牌 A. Society進駐希慎廣場

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