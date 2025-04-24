希慎潮流祭4月登場 矚目7米高ComplexCon Hotel/拍賣級球鞋展覽

銅鑼灣向來是不少潮人潮物的聚集地。由即日起至5月25日，銅鑼灣希慎廣場引入不同潮流文化，焦點必屬由ComplexCon全球藝術總監打造的「ComplexCon Hotel」及拍賣級數NIKE波鞋展覽！廣場更引入最新潮的限定品牌及商品，滿足潮人的各種需求。

希慎廣場「hy! Chill 希慎潮流祭」4月登場

ComplexCon Hotel登陸希慎 銅鑼灣希慎廣場由即日起至5月25日，特別舉辦來「hy! Chill希慎潮流祭」，帶來4大必玩活動。亮點之一的ComplexCon全球藝術總監Daniel Arsham以70年代拉斯維加斯經典的建築風格為設計靈感，打造的酒店主題建築「ComplexCon Hotel」。「酒店」特別移師至希慎廣場。裝置外觀除了透過復古設計元素營造濃厚的懷舊氣氛外，更加結合Arsham標誌性的「未來遺跡」美學，透過風化質地和侵蝕肌理呈現未來感，讓訪客感受傳統及現代的交錯。「酒店」內亦設不同限定店，潮人可選購多款ComplexCon潮流市集限量商品。

置由本年度ComplexCon全球藝術總監Daniel Arsham設計的大型藝術裝置首度移師商場

多款拍賣級波鞋 極罕 展出 如果屬波鞋收藏者，不妨到訪限定的波鞋展覽。由LEE GARDENS、 GMAGAZINE、球鞋收藏團隊SOLE ADDICTT及藝術品牌CONJURE攜手合作的波鞋展覽，展出40款JORDAN及25對NIKE DUNK極罕珍藏品，所有展出品屬於蘇富比拍賣級數，極為珍貴。展品包括：多雙1985年產出AIR SHIP、AIR JORDAN、BABY JORDAN、A.J.K.O 以及初代落場版本JUMP SUIT等，當中BABY JORDAN更是SOLEADDICTT首次四個配色同場展出，機會難得！

限定潮流品牌及聯乘商品登陸商場 潮流祭期間，多個潮流品牌將會限定登陸商場，品牌包括ComplexCon首個會場外的限時商店、美國傳奇街頭潮流品牌 Staple Pigeon 首個香港實體商店、街頭時裝品牌Open Dialogue、香港先鋒眼鏡品牌 A. Society 以及集合7大潮牌的One Boat。希慎廣場轄下商戶亦同時推出各式限定商品，包括Salomon 攜手MM6 Maison Margiela推出2025全新春季聯名系列、HOW X Liberation推出以「暴走族招財貓」為主題的Manenyan by Aso Masaya企劃。