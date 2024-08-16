希瑪視光X蔡司認證「ZEISS Vision Expert」 提供個人化眼鏡配鏡服務 感受專業優質體驗

對於一眾「四眼仔」、「四眼妹」而言，一副舒適的眼鏡能令他們「看」得見未來，相反一副不適合的眼鏡不但令他們注意力難以集中，長期而言更會影響眼睛健康！因此，要挑選一副全新眼鏡，絕不能單靠運氣做決定。頂尖光學技術品牌蔡司與業界伙伴聯手推出「ZEISS Vision Expert」認證，致力為客人提供優質的視力保健和個人化鏡片解決方案，並向大眾宣揚眼睛健康及視力保護之重要性。作為「ZEISS Vision Expert」合作伙伴的一份子，擁有眼科醫療團隊的希瑪眼科視光中心（希瑪視光）擁有蔡司全套精準驗光設備和個人化的驗配流程，並達到官方最高標準，是獲德國蔡司官方認證的視光中心。
7步專業驗眼流程 重新定義視光護理新標準
有別於一般眼鏡店驗眼流程，由希瑪視光提供的「My Vision Experience by ZEISS」 視覺體驗，只需簡單7步讓大家感受到蔡司以及希瑪視光對視光護理的專業和細心。由了解客人生活習慣入手，再到一站式精準驗光流程、打造專屬的鏡片及鏡框等，通通都照顧周全。
希瑪視光及蔡司深信，每一個人的眼睛度數、角膜、瞳孔甚至臉型都不一樣，因此在訂造眼鏡時，需要使用先進驗光儀器及測量技術，精密測量每一項數據。透過光學指紋測量儀，能精密測量每隻眼睛的高階像差，反映出日間和夜間的視覺表現，並且全面分析整個瞳孔的眼睛度數分佈，整合出最仔細及精準的眼睛數據。結合蔡司最新的中心定位儀器VISUFIT 1000，精密量度出眼睛和眼鏡之間的適配位置，確定鏡片跟瞳孔位置完美匹配，減少偏差，為客人度身訂造專屬的眼鏡，提升配戴的舒適度及發揮鏡片光學的最大效能。同時，配備了蔡司i.Technology技術的鏡片，納入了不同光照條件下瞳孔大小改變的考慮，從而優化鏡片設計，以確保提供更銳利準確且明亮的視覺體驗。
給合頂尖技術及人才 打造專業個人化配鏡服務
作為得到德國蔡司官方認證的視光中心，希瑪視光不但具備蔡司最新的精準驗光儀器，每一位視光師都接受專業且嚴格的培訓，確保為客人提供更精確的視覺數據分析，同時亦會因應客人的視力情況、生活需求和個人喜好，推薦最適合的鏡片和框架，讓大家不只獲得一個度數數字，更是個人化的視光建議和服務。
在蔡司眾多的鏡片系列中，SmartLife是專為數碼生活所需視力需求而研發的功能性鏡片，主打生活化，是適合全天侯使用的鏡片。踏入數碼化的時代，大家無可避免都需要長時間對著電子產品，更會一邊走路一邊看電話，加劇雙眼的負荷。配備智能動態光學技術的蔡司 SmartLife單光鏡片，可以令眼睛輕鬆地在螢幕跟現實生活之間隨心切換，做到任何方向，就算是鏡片邊緣，都可以在所有距離中享受清晰視野。
加上，隨著年齡的增長，眼球瞳孔的大小、用眼方式等都會有所變化。為了顧及不同年齡層需要，SmartLife鏡片系列會包含年齡智能檢測，可用於打造適應各年齡階段的鏡片，包括適合青少年的SmartLife Young、單光、 數碼、 漸進鏡片。作為「ZEISS Vision Expert」的希瑪視光會綜合客人多項數據及實際情況，提供獨一無二的鏡片解決方案。
想感受前所未有的視覺體驗？歡迎查詢希瑪視光「ZEISS Vision Expert」，由即日起至10月31日，凡完成蔡司個人化波前屈光檢查（費用︰$2,000）或配蔡司鏡片之顧客即送蔡司蒸氣眼罩8片裝！
希瑪視光中心「ZEISS Vision Expert」
WhatsApp：https://bit.ly/3YoqRKY
電話︰3892 5089