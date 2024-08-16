希瑪視光X蔡司認證「ZEISS Vision Expert」 提供個人化眼鏡配鏡服務 感受專業優質體驗

對於一眾「四眼仔」、「四眼妹」而言，一副舒適的眼鏡能令他們「看」得見未來，相反一副不適合的眼鏡不但令他們注意力難以集中，長期而言更會影響眼睛健康！因此，要挑選一副全新眼鏡，絕不能單靠運氣做決定。頂尖光學技術品牌蔡司與業界伙伴聯手推出「 ZEISS Vision Expert 」認證，致力為客人提供優質的視力保健和個人化鏡片解決方案，並向大眾宣揚眼睛健康及視力保護之重要性。作為「ZEISS Vision Expert」合作伙伴的一份子，擁有眼科醫療團隊的希瑪眼科視光中心（希瑪視光）擁有蔡司全套精準驗光設備和個人化的驗配流程，並達到官方最高標準，是獲德國蔡司官方認證的視光中心。

有別於一般眼鏡店驗眼流程，由希瑪視光提供的「My Vision Experience by ZEISS」 視覺體驗，只需簡單7步讓大家感受到蔡司以及希瑪視光對視光護理的專業和細心。由了解客人生活習慣入手，再到一站式精準驗光流程、打造專屬的鏡片及鏡框等，通通都照顧周全。

希瑪視光及蔡司深信，每一個人的眼睛度數、角膜、瞳孔甚至臉型都不一樣，因此在訂造眼鏡時，需要使用先進驗光儀器及測量技術，精密測量每一項數據。透過光學指紋測量儀，能精密測量每隻眼睛的高階像差，反映出日間和夜間的視覺表現，並且全面分析整個瞳孔的眼睛度數分佈，整合出最仔細及精準的眼睛數據。結合蔡司最新的中心定位儀器VISUFIT 1000，精密量度出眼睛和眼鏡之間的適配位置，確定鏡片跟瞳孔位置完美匹配，減少偏差，為客人度身訂造專屬的眼鏡，提升配戴的舒適度及發揮鏡片光學的最大效能。同時，配備了蔡司i.Technology技術的鏡片，納入了不同光照條件下瞳孔大小改變的考慮，從而優化鏡片設計，以確保提供更銳利準確且明亮的視覺體驗。

光學指紋測量儀能精密測量眼睛像差和全面分析整個瞳孔的眼睛度數分佈，整合出最仔細及精準的眼睛數據。

給合頂尖技術及人才 打造專業個人化配鏡服務

作為得到德國蔡司官方認證的視光中心，希瑪視光不但具備蔡司最新的精準驗光儀器，每一位視光師都接受專業且嚴格的培訓，確保為客人提供更精確的視覺數據分析，同時亦會因應客人的視力情況、生活需求和個人喜好，推薦最適合的鏡片和框架，讓大家不只獲得一個度數數字，更是個人化的視光建議和服務。

在蔡司眾多的鏡片系列中，SmartLife是專為數碼生活所需視力需求而研發的功能性鏡片，主打生活化，是適合全天侯使用的鏡片。踏入數碼化的時代，大家無可避免都需要長時間對著電子產品，更會一邊走路一邊看電話，加劇雙眼的負荷。配備智能動態光學技術的蔡司 SmartLife單光鏡片，可以令眼睛輕鬆地在螢幕跟現實生活之間隨心切換，做到任何方向，就算是鏡片邊緣，都可以在所有距離中享受清晰視野。

加上，隨著年齡的增長，眼球瞳孔的大小、用眼方式等都會有所變化。為了顧及不同年齡層需要，SmartLife鏡片系列會包含年齡智能檢測，可用於打造適應各年齡階段的鏡片，包括適合青少年的SmartLife Young、單光、 數碼、 漸進鏡片。作為「ZEISS Vision Expert」的希瑪視光會綜合客人多項數據及實際情況，提供獨一無二的鏡片解決方案。