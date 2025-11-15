希臘神話海島羅得島 雙層觀光巴士半日遊 藍色果凍海/中世紀古城/羅得考古博物館

希臘神話海島 羅得島雙層觀光巴士半日遊 藍色果凍海/中世紀古城/羅得考古博物館

在希臘神話中，宙斯將從海中升起的羅得島賜予給太陽神赫利俄斯，因此這裡又被視為太陽神的島嶼。但除了神話故事，當地亦有不少真實的歷史遺跡，羅得島坐擁一望無際的果凍海，延綿的海岸線上盡是太陽傘和泳裝上陣的旅客，洋溢著悠閒的海島氣氛。



文、相：heidi

鳴謝：大洋郵輪Oceania Cruises

雙層巴士市內觀光 羅得市（Rhodes）是島上最大城市，每年夏季附近的郵輪碼頭幾乎每天都有一批批的遊客來訪。推介大家坐觀光巴士半日遊，每位收費20歐元，主打全日無限上落車，每15分鐘一班次，合共設12個停車點，全都是當地的著名景點名勝，每位乘客更贈送巴士路線圖一張，大家可按心情隨意觀光，真正享受慢活的歐洲假期。

羅得考古博物館 市內的舊城區在1309至1523年間所建成，屬聯合國世界文化遺產，至今依然保留不少中世紀建築特色。不論你對島上歷史有興趣，還是只想打卡影靚相，羅得考古博物館都值得一去。博物館的建築物前身是聖約翰騎士團的醫院，以哥德式的建築風格設計，拱廊融合了中世紀拱門和高聳柱子的元素，營造出莊嚴而寬敞的空間感。館內收藏大量島上的出土文物，許多都與希臘神話相關，包括太陽神赫利俄斯的大理石頭像、愛與美之女神阿芙羅狄蒂的大理石雕像等，全是造工非常細緻的藝術品。



羅得衛城 離開熱鬧的市區，觀光巴士駛進蜿蜒的山路，可以從高處俯瞰羅得城的中世紀古堡與湛藍的愛琴海。而山上更有一座佔地近7.6萬平方米的古希臘衛城，這裡曾是島上的文化重心區域，匯聚了多座神廟、體育設施與教育建築，見證了古希臘人輝煌的歷史。羅得衛城修復後免費開放給遊客參觀，景點包括阿波羅神廟遺址、可容納800人的古羅馬運動場等，遊客不算多，歷史迷可以慢慢散步，沉浸在千年歷史的氛圍中。

藍色果凍海 看完古城和博物館，當然亦要享受希臘海島的迷人風光。羅得島上有多個人氣海灘，記者就選了最受歡迎的Paralia Elli海灘，位於羅得市最熱鬧的街區，海灘上放滿七彩太陽傘，海水蔚藍清澈，陣陣海風迎面而來，一於選間餐廳坐低慢慢歎！

