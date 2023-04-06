帝京酒店Royal Delights 全新星座蛋糕系列 　黃道第一宮白羊座率先彈出 芒果焙茶芝士口味

帝京酒店Royal Delights (R+)餅店，向來以搞鬼造型的創意糕餅甜品吸睛，特別是人氣拉麵蛋糕、紅腸煎蛋飯蛋糕！而最新推出有全新星座蛋糕系列，率先推出的當然是黃道十二宮中第一宮白羊座，配合屬於火象的白羊人，熱情奔放兼要當第一的性格！蛋糕以可愛的白羊為主角，味道為芒果焙茶芝士，餅廚亦以白羊座的性格特質為靈感設計，黃金色的蛋糕給人一種活力無限、充滿熱情爆發感，再把内藏卜卜米的活潑小羊置於蛋糕上，而五角星裝飾則象徵著白羊座的勇敢、活力和幸運。

白羊座生日日期：21/3-20/4

白羊座 (芒果焙茶芝士蛋糕) $630 (1.5磅)



供應︰即日起至2023年至4月19日

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