帝京酒店Royal Delights 全新星座蛋糕系列 　黃道第一宮白羊座率先彈出 芒果焙茶芝士口味

帝京酒店Royal Delights (R+)餅店，向來以搞鬼造型的創意糕餅甜品吸睛，特別是人氣拉麵蛋糕、紅腸煎蛋飯蛋糕！而最新推出有全新星座蛋糕系列，率先推出的當然是黃道十二宮中第一宮白羊座，配合屬於火象的白羊人，熱情奔放兼要當第一的性格！蛋糕以可愛的白羊為主角，味道為芒果焙茶芝士，餅廚亦以白羊座的性格特質為靈感設計，黃金色的蛋糕給人一種活力無限、充滿熱情爆發感，再把内藏卜卜米的活潑小羊置於蛋糕上，而五角星裝飾則象徵著白羊座的勇敢、活力和幸運。
白羊座生日日期：21/3-20/4
白羊座 (芒果焙茶芝士蛋糕) $630 (1.5磅)
供應︰即日起至2023年至4月19日
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帝京酒店R+星座蛋糕│金牛座沉穩務實 雙層朱古力打造
至於白羊之後就是性格比較務實固執和有耐性的金牛座了，餅廚以雙層朱古力打造蛋糕口味與外觀，符合金牛人給別人的沉穩感覺。
金牛座生日日期：20/4-20/5
雙層朱古力碧根果仁蛋糕 (金牛座) $630(1.5磅)
蛋糕成份│朱古力海綿蛋糕、牛奶朱古力慕絲、朱古力軟心、碧根果仁、忌廉、糖皮、 朱古力裝飾
推廣期│2023年4月20日至5月20日
Royal Delights (R+)
九龍太子道西193號帝京酒店1樓
訂購│2622 6256
Royal Delights by Royal Hotels
新蒲崗太子道東638號Mikiki 1樓137號 訂購│2865 1868