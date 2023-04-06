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2023-04-06 13:43:33

帝京酒店Royal Delights 全新星座蛋糕系列 　黃道第一宮白羊座率先彈出 芒果焙茶芝士口味

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帝京酒店R+全新星座蛋糕系列 黃道第一宮白羊座率先彈出

帝京酒店R+全新星座蛋糕系列 黃道第一宮白羊座率先彈出

帝京酒店Royal Delights (R+)餅店，向來以搞鬼造型的創意糕餅甜品吸睛，特別是人氣拉麵蛋糕、紅腸煎蛋飯蛋糕！而最新推出有全新星座蛋糕系列，率先推出的當然是黃道十二宮中第一宮白羊座，配合屬於火象的白羊人，熱情奔放兼要當第一的性格！蛋糕以可愛的白羊為主角，味道為芒果焙茶芝士，餅廚以白羊座的性格特質為靈感設計，黃金色的蛋糕給人一種活力無限、充滿熱情爆發感，再把内藏卜卜米的活潑小羊置於蛋糕上，而五角星裝飾則象徵著白羊座的勇敢、活力和幸運。

白羊座生日日期：21/3-20/4

白羊座 (芒果焙茶芝士蛋糕)  $630 (1.5)　

供應︰即日起至2023年至419
請於5天前預訂

白羊座 (芒果焙茶芝士蛋糕)

白羊座 (芒果焙茶芝士蛋糕)，餅廚嚴選芒果及焙茶為主角，新鮮芒果、Q彈的芒果啫喱、焙茶日式芝士蛋糕及焙茶吉士慕絲層層相間，層次豐富。焙茶芝士蛋糕和焙茶吉士慕絲香甜軟滑，茶味濃郁，與鮮甜的芒果及芒果啫喱融合得恰到好處。而這個專屬蛋糕，與白羊座一同好好慶祝吧！

帝京酒店R+星座蛋糕│金牛座沉穩務實   雙層朱古力打造

至於白羊之後就是性格比較務實固執和有耐性的金牛座了，餅廚以雙層朱古力打造蛋糕口味與外觀，符合金牛人給別人的沉穩感覺。

金牛座生日日期：20/4-20/5

雙層朱古力碧根果仁蛋糕 (金牛座)  $630(1.5)

蛋糕成份│朱古力海綿蛋糕牛奶朱古力慕絲朱古力軟心碧根果仁忌廉糖皮朱古力裝飾

 

推廣期│2023420日至520
 
Royal Delights (R+)

九龍太子道西193號帝京酒店1                    

訂購│2622 6256
 
Royal Delights by Royal Hotels

新蒲崗太子道東638Mikiki 1137   訂購│2865 1868 

雙層朱古力碧根果仁蛋糕 (金牛座)

雙層朱古力碧根果仁蛋糕 (金牛座)，以朱古力海綿蛋糕, 牛奶朱古力慕絲, 朱古力軟心及碧根果仁等打造。

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