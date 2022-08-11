帝苑酒店│八五折嘆極品黑松露 Sabatini 意大利餐廳

每逢踏入松露季節，不論白松露或黑松露，想感受松露菌濃濃香氣的話，必會想起尖沙咀帝苑酒店Sabatini意大利餐廳。行政總廚Chef Claudio今年特選來自澳洲塔斯曼尼亞的黑松露菌，用上鹿兒島A4和牛柳來配搭澳洲黑松露、鴨肝、香薯及菠菜($798) ，最能將黑松露的矜貴香氣發揮極致。

自家製手捲粉配鹿兒島和牛粒、澳洲黑松露及牛肝菌($568)，手捲粉放上鮮刨的黑松露，濃郁香氣，配上鹿兒島和牛粒和牛肝菌，更能增添食味層次感。有松露豈能沒有炒蛋，澳洲黑松露炒蛋多士配北海道帶子($488) ，口味清新卻又帶濃郁味道。

即日起至8月31日，Sabatini意大利餐廳推出午後晚餐優惠，單點菜式有85折，逢星期一至四供應，時間為晚上6時至7時45分。

Sabatini意大利餐廳│九龍尖沙咀東部麼地道帝苑酒店3樓│2733 2000