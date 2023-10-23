帝苑酒店｜四季菊及Sabatini四手聯乘「白色鑽石」9道菜限定菜單

帝苑酒店呈獻四手聯乘「白色鑽石」晚餐菜單，由四季菊日本餐廳行政總廚後藤正行(Masayuki Goto)及Sabatini意大利餐廳總廚Chef Claudio Favero聯手合作推出限定九道菜式，結合東方職人風格和西方烹調技藝，打造出意想不到的味道。期間限定菜單只會供應一天，有興趣的話要趕緊訂座啦！
前菜先以阿爾巴頂級白松露、意大利牛肝菌配茶碗蒸蛋打響頭炮，加入正值時令矜貴的阿爾巴頂級白松露，配搭來自意大利的牛肝菌。白松露菌的香氣撲鼻，蒸蛋嫩滑，每一口都滲出牛肝菌獨有的濃郁味道。接下來品嚐吞拿魚及北海道帶子刺身配特級魚子醬、 羅馬車厘茄及澳洲蜜瓜，以新鮮的吞拿魚配搭北海道帶子刺身，再加上珍貴的特級魚子醬，層次豐富，鮮甜滋味。四季菊日本餐廳一直著名於製作天婦羅，是次聯乘當然不乏天婦羅菜式。意大利青瓜花天扶良配布拉塔芝士、鳳尾魚、意大利厘茄、鮮意大利羅勒香草醬，由後藤總廚以熟練的烹調技術，把少見作為天婦羅食材的意大利青瓜花製作成天婦羅，酥脆輕盈，與Chef Claudio的布拉塔芝士沙律結合，奶香豐富，口感柔軟，並以鹹香的鳳尾魚作點綴，成為最新鮮開胃的味道。
意大利麵作為意式料理的重要一環，Chef Claudio以擅長手法即製的自家手製貝殼粉配白松露、日本鮮松茸菇定讓食客再三回味。手工貝殼粉不但充滿麵粉香，同時融合兩個產地的菇菌，加入尊貴的新鮮白松露及日本鮮松茸菇，香氣滿溢。
此時以白酒柚子雪葩作間場，冰涼且酸甜清新的味道加上義大利氣泡酒的作用下，再次勾起食慾，迎接野生巴塔哥尼亞牙魚配甜椒、日本大根、青紫蘇。在野生捕獲的巴塔哥尼亞牙魚，肉質鮮甜，煎香後的魚香味濃厚，伴以甜椒及青紫蘇增加風味。接著品嚐宮崎和牛配山椒汁、蔬菜苗，和牛肉油脂相當豐富，因此總廚亦細心加配山椒汁，令整體味道層次提升，帶點惹味且不膩口。
最後品嚐抹茶意大利軟芝士蛋糕、芝麻曲奇，集合傳統意大利甜品及熟悉的日本茶味，順滑口感，味道甘甜。另外亦附上意大利朱古力和自家製日式蕨餅，劃上完美的句號。
四季菊日本餐廳 四手聯乘「白色鑽石」限定晚餐菜單
地址：尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店一樓
訂座：2733 2933
價錢：$1,888/位 *價目需另加一服務費
供應日期：11月2日 晚上7時
營業時間：每日中午12:00至下午3:00；下午6:00至晚上11:00