帝苑酒店｜四季菊及Sabatini四手聯乘「白色鑽石」9道菜限定菜單

帝苑酒店呈獻四手聯乘「白色鑽石」晚餐菜單，由四季菊日本餐廳行政總廚後藤正行(Masayuki Goto)及Sabatini意大利餐廳總廚Chef Claudio Favero聯手合作推出限定九道菜式，結合東方職人風格和西方烹調技藝，打造出意想不到的味道。期間限定菜單只會供應一天，有興趣的話要趕緊訂座啦！

前菜先以阿爾巴頂級白松露、意大利牛肝菌配茶碗蒸蛋打響頭炮，加入正值時令矜貴的阿爾巴頂級白松露，配搭來自意大利的牛肝菌。白松露菌的香氣撲鼻，蒸蛋嫩滑，每一口都滲出牛肝菌獨有的濃郁味道。接下來品嚐吞拿魚及北海道帶子刺身配特級魚子醬、 羅馬車厘茄及澳洲蜜瓜，以新鮮的吞拿魚配搭北海道帶子刺身，再加上珍貴的特級魚子醬，層次豐富，鮮甜滋味。四季菊日本餐廳一直著名於製作天婦羅，是次聯乘當然不乏天婦羅菜式。意大利青瓜花天扶良配布拉塔芝士、鳳尾魚、意大利厘茄、鮮意大利羅勒香草醬，由後藤總廚以熟練的烹調技術，把少見作為天婦羅食材的意大利青瓜花製作成天婦羅，酥脆輕盈，與Chef Claudio的布拉塔芝士沙律結合，奶香豐富，口感柔軟，並以鹹香的鳳尾魚作點綴，成為最新鮮開胃的味道。

意大利麵作為意式料理的重要一環，Chef Claudio以擅長手法即製的自家手製貝殼粉配白松露、日本鮮松茸菇定讓食客再三回味。手工貝殼粉不但充滿麵粉香，同時融合兩個產地的菇菌，加入尊貴的新鮮白松露及日本鮮松茸菇，香氣滿溢。