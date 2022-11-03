帝苑酒店 │ 意大利餐廳Sabatini 30週年 推特別慶祝晚宴

人生有幾多個十年？何況係一間餐廳？香港帝苑酒店的意大利餐廳Sabatini，由1992年開店，憑著傳統家鄉意大利風味，深得世界各地遊客及香港人喜愛，屹立至今。

今年是Sabatini意大利餐廳在香港的30周年紀念，餐廳總監Diego Bozzolan說︰「這麼多年過去了，確實有很多美好的回憶，而我最喜歡的就是記住那些來自香港及世界各地客人面上快樂的笑容。」

餐廳意籍主廚Chef Claudio Favero特意炮製多款菜式，創作出三十周年紀念套餐，包括多個由開業至今，最經典並最受歡迎的地道意大利菜式，定必能令大家回味。

