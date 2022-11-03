帝苑酒店 │ 意大利餐廳Sabatini 30週年 推特別慶祝晚宴

人生有幾多個十年？何況係一間餐廳？香港帝苑酒店的意大利餐廳Sabatini，由1992年開店，憑著傳統家鄉意大利風味，深得世界各地遊客及香港人喜愛，屹立至今。
今年是Sabatini意大利餐廳在香港的30周年紀念，餐廳總監Diego Bozzolan說︰「這麼多年過去了，確實有很多美好的回憶，而我最喜歡的就是記住那些來自香港及世界各地客人面上快樂的笑容。」
餐廳意籍主廚Chef Claudio Favero特意炮製多款菜式，創作出三十周年紀念套餐，包括多個由開業至今，最經典並最受歡迎的地道意大利菜式，定必能令大家回味。
‧精選菜式─意式西西里紅蝦扁意粉配香草番茄 以傳統配方熬製的番茄醬汁，加上意式番茄、西芹、洋蔥等雜菜，配以鮮味的意大利西西里紅蝦，每一口意粉都吃到濃濃的鮮蝦味道，再混合車茄厘的酸甜，讓人愈吃愈起勁，極具意式風情。
‧炒有機雞蛋多士配北海道帶子及阿爾巴頂級白松露 香脆的多士加上嫩滑的炒蛋、鮮味帶子及鮮刨白松露，是美味又最能品嘗到白松露滋味的食法。
‧經典牛油汁幼蛋麵配阿爾巴頂級白松露 松露牛油汁烹煮自家製幼蛋麵，簡單放上白松露薄片，立即散發濃郁芳香，是不可錯過的菜式之一。
‧Sabatini 30周年套餐由即日起至12月30日(12月24至26日除外)，每位$1,992。
‧30周年慶祝晚宴將於11月17日舉行，每位$1,992(每位客人可獲贈30周年特別版帝苑小熊作為禮物)。
‧現場樂隊將17/11回歸Sabatini，每晚獻唱地道的羅馬和意大利旋律。
Sabatini意大利餐廳
九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店3樓
2733 2000