帝苑酒店J’s Bar Bistro 送香港板球「FairBreak女子T20邀請賽」門票

中國香港板球總會與Fairbreak Global聯手合辦的「FairBreak女子T20邀請賽」將於2023年4月3日至16日在歷史悠久的九龍木球會上演。是次邀請賽有來自36個地區的90名女板球員，當中有12名為港隊代表。

而接待一眾球員下榻的帝苑酒店，一同為這場國際級板球賽事喝采！帝苑酒店J’s Bar Bistro調酒師特別為「FairBreak女子T20邀請賽」創作了6款味道層次豐富的FairBreak Combo Sampler($388)，每一杯都各有特色，代表著比賽中的6 隊板球隊，讓一眾球迷既可享用美食，又可支持心儀球隊。

由即日起至3月31日，於帝苑酒店Facebook的帖子留言分享一張於J’s Bar Bistro拍攝的相片，相片中包含FairBreak Combo Sampler，即有機會獲贈「FairBreak女子T20邀請賽」門票！

帝苑酒店Facebook

www.facebook.com/theroyalgarden.hk/

J’s Bar Bistro

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店2樓

營業時間：逢星期二至日及公眾假期下午3時至凌晨12時

訂座電話：2733 2088

網上訂座：https://app.optitable.com/en/reservation/at/jsbarbistro/