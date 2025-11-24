帶阿姐看世界｜澳洲篇阿德萊德 8大必玩行程 熱氣球/生蠔農場/阿德萊德橢圓體育場

全新旅遊節目《帶阿姐看世界》將於11月24日起逢星期一至五晚10時30分在翡翠台播映，節目將由三個不同性格的藝員周嘉洛、周奕瑋、阮浩棕帶汪明荃（阿姐）去世界不同的地方，展開精彩的旅程。而今晚播出的旅遊目的地將會是澳洲阿德萊德，節目中周嘉洛會帶阿姐暢遊澳洲，活動非常豐富，包括搭乘熱氣球、參觀阿德萊德橢圓體育場、野生動物園、生蠔農場等，下文即為大家詳細介紹！

1.阿德萊德中央市場 阿德萊德中央市場(Adelaide Central Market) 於1869年成立，位於繁華的阿德萊德中央商務區的中心地帶，是南半球最大規模的室內新鮮農產品市場之一。市場匯聚超過70家商販，供應種類繁多的手工製品、水果蔬菜、小商品，更有許多咖啡館和餐廳，提供不同口味的美食和休憩空間，成為本地居民和遊客喜愛的飲食及社交熱點。 市場提供免費自助音頻導覽服務，旅客可以透過耳機聆聽導覽節目，可以一邊逛市場，一邊深入瞭解市場150多年歷史、攤販故事及當地美食文化。

2.峽谷野生動物園 峽谷野生動物園（Gorge Wildlife Park）位處阿德萊德山區的Cudlee Creek，佔地14英畝，園內綠樹成蔭，步道曲折蜿蜒，擁有澳洲最大型的私人本土及異國動物、鳥類與爬蟲類館藏。園區設計自然舒適，設有野餐區、休息亭及無障礙設施，為各年齡層遊客提供親近動物的難忘時刻，尤其適合家庭出遊。遊客可近距離接觸多種澳洲本土動物，如塔斯曼尼亞惡魔、袋熊、野狗及針鼴等，更可親手餵飼袋鼠與小袋鼠，甚至抱著樹熊合照留念，好玩之餘亦可認識澳洲野生動物文化。

3.沙普酒莊體驗 喜愛品酒的話絕對不能錯過芭蘿莎谷的沙普酒莊（Seppeltsfield），這裡推出獨特的「品嚐您的出生年份」（Taste Your Birth Year）品酒之旅，讓訪客直接從酒桶中品嘗自己出生年份的波特酒。此外，還有「重要歷史時刻品酒團」（A Taste of History Tour）及「這是您一生品酒團」（This is Your Life Tour），分別品嘗歷史關鍵年份及人生里程碑的酒款，同樣非常難忘！酒莊集結了芭蘿莎谷的悠久歷史、社區活力與精品釀酒工藝，園區內亦有 FINO 餐廳、Seppeltsfield Café Gardens 咖啡館、JamFactory 工藝設計工作室、Vasse Virgin 天然護膚品店，以及Seppeltsfield 酒窖等，可以探索歷史遺產、品酒、精緻美食與藝術手作，適合安排行程半日遊！

4.芭蘿莎熱氣球探險之旅 芭蘿莎熱氣球探險之旅由當地經驗最豐富、經營時間最長的熱氣球公司主理，致力提供最安全的飛行體驗。提供多種旅程套餐包括芭蘿莎日出熱氣球之旅、穿越穆理河熱氣球之旅、芭蘿莎婚禮熱氣球浪漫之旅、熱氣球團體遊等。 熱氣球之旅飛行全程約一小時，於清晨起飛，飛行時可從熱氣球高空俯瞰芭蘿莎谷著名的葡萄園與起伏丘陵，俯瞰壯觀的山脈與田野美景。

5.柯芬灣生蠔農場之旅 柯芬灣生蠔農場之旅（Coffin Bay Oyster Farm & Tasting Tour）是南澳最具代表性的體驗之一，海鮮迷必去！參加者需換上防水褲，涉足清澈海域，於養殖場專設的「Salt Water Pavilion」半沉浮平台上，近距離觀察養蠔過程，並由資深場主講解Coffin Bay與澳洲生蠔的歷史及養殖技術。整個行程約1.5小時，可以親手學習剖蠔技巧，現場即摘即食最鮮甜的Coffin Bay生蠔，並依喜好搭配香檳、白葡萄酒或Bloody Mary Oyster Shots等。結束後，可移步Oyster HQ餐廳，繼續享用地道海鮮美食。

6.阿德萊德橢圓體育場 享有「全球最美板球場」盛名的阿德萊德橢圓體育場（Adelaide Oval）坐落於阿德萊德市中心與北阿德萊德之間，緊鄰多倫斯河，其歷史可追溯至1871年南澳板球協會成立之時。除了球場歷史悠久外，一場來到一定要體驗阿德萊德橢圓體育場的旅遊體驗項目——屋頂攀登之旅（Roof Climb），遊客將有機會從一個全新的高度感受這座世界級的體育賽場，可以體驗到沿著橢圓體育場弧形屋頂漫步，沉浸在阿德萊德及城市周邊的360度美景之中的樂趣。

7.澎湃湖和粉湖小巧屋 澎湃湖（Lake Bumbunga）位於南澳州的嘉利谷(Clare Valley)。距離阿德萊德車程不到兩小時，是澳洲最容易到達的粉紅湖之一，也是風景最上鏡的地點之一。湖邊的洋紅色鹽岸吸引不少業餘和專業攝影師，捕捉湖水隨鹽度變化呈現的粉、白交織絢麗色彩。春季時湖水較多，顏色更鮮明，夏季乾燥時水位降低也會看到壯觀的結晶鹽花。 粉湖小巧屋（Pink Lake Tiny House & Camping）位置則正對著澎湃湖，可以在豪華舒適的環境中，欣賞小屋正前方粉紅湖的壯麗景色。結合溫馨舒適的小木屋住宿與豐富戶外體驗，夜晚會舉辦戶外燒烤晚宴及澳式戶外篝火晚會，並有 Billy Tea 泡茶示範、棉花糖烤製活動，營造濃厚澳洲戶外文化氛圍。清澈星空下的觀星活動更為夜晚增添一份浪漫與寧靜，讓旅客感受難忘的澳洲自然風情。

8.袋鼠島 袋鼠島（Kangaroo Island）是澳洲第三大天然島嶼，距離大陸十五公里，曾獲美國國家地理雜誌評為「亞太第一島」。遠離城市喧囂，這裡猶如世外桃源，早年探險者一度以為無人居住，直至發現石器與原住民營地，方知島上至少一萬年前已有人跡。野生動物與人類親密相處，故被譽為「沒有圍欄的動物園」。島嶼榮登《孤獨星球》2024年全球必遊目的地榜單第二名！對於香港讀者，這裡是逃離都市的理想天堂，適合生態愛好者探索。絕不能錯過神奇岩石、旗艦拱門等大自然鬼斧神工之作，以及海豹灣近距離觀賞野生海獅，一於來這裡展開一場觀光療癒之旅。