帶飯食譜│雞翼番茄飯盒 廿分鐘煮好 車厘茄粟米襯托

帶飯其實也是一門學問，想以最簡單的做法下得到美味的帶飯飯盒，可以考慮做有味飯，只要把材料放進電飯煲，飯熟便有飯有餸，省時方便。把雞翼表面煎一煎再跟飯一起煮，就算入廚新手也可輕鬆完成。因為飯中加入鮮番茄，煲熟會出水，所以煲飯水要比平日1:1的減少。這個飯之前一晚煲好放入雪櫃，吃時加熱也不影響美味。即睇如何製作番茄雞翼有味飯飯盒：