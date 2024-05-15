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生活
2024-05-15 06:00:00

帶飯食譜│雞翼番茄飯盒 廿分鐘煮好 車厘茄粟米襯托

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帶飯食譜│雞翼番茄飯盒 廿分鐘煮好 車厘茄粟米襯托

帶飯食譜│雞翼番茄飯盒 廿分鐘煮好 車厘茄粟米襯托

帶飯其實也是一門學問，想以最簡單的做法下得到美味的帶飯飯盒，可以考慮做有味飯，只要把材料放進電飯煲，飯熟便有飯有餸，省時方便。把雞翼表面煎一煎再跟飯一起煮，就算入廚新手也可輕鬆完成。因為飯中加入鮮番茄，煲熟會出水，所以煲飯水要比平日1:1的減少。這個飯之前一晚煲好放入雪櫃，吃時加熱也不影響美味。即睇如何製作番茄雞翼有味飯飯盒：

番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖） 番茄5大好處。（am730製圖）

番茄雞翼有味飯（2人份量）

烹煮時間：20分鐘

番茄雞翼有味飯材料

  • 番茄（大）1個
  • 雞中翼6隻
  • 蒜頭2瓣
  • 米180克
  • 粟米粒60克
  • 甘筍60克

煮飯汁

  1. 水150毫升
  2. 番茄醬2湯匙
  3. 糖少許
  4. 鹽1/3茶匙

醃料

  • 蒜粉少許
  • 黑椒碎少許
  • 老抽少許
  • 生抽1茶匙
  • 米酒1茶匙

飯盒配菜

  • 車厘茄4粒
  • 粟米1/4條

番茄雞翼有味飯做法

  1. 番茄和甘筍切粒，蒜頭切碎。雞翼剪開兩段，加醃料略醃。配菜用的粟米分小段。
  2. 燒熱鑊，下油，中火煎至雞翼兩面帶金黄。盛起。煮飯汁調好備用。
  3. 洗好米，先放入飯煲內鍋。加入蒜頭、甘筍和番茄粒。加入煮飯汁。在番茄上排入雞翼。把配菜的粟米段也放入，按掣煮飯。
  4. 飯好入盒，排上雞翼。另把配菜的車厘茄和粟米段用紙模放好，將飯加熱時先拿出來便可。
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番茄和甘筍切粒，蒜頭切碎。雞翼剪開兩段，加醃料略醃。配菜用的粟米分小段。 燒熱鑊，下油，中火煎至雞翼兩面帶金黄。盛起。煮飯汁調好備用。 洗好米，先放入飯煲內鍋。加入蒜頭、甘筍和番茄粒。加入煮飯汁。在番茄上排入雞翼。

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原文刊登於 Yahoo Food

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