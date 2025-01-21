年初一至年初五限定5天！8道菜賀年Brunch $468任食葡式烤乳豬＋葡式飯 免費送餐酒

中環口碑葡國菜餐廳Casa Lisboa 有近16 年歷史，主打城中少見的傳統正宗葡萄牙料理，自開業以來一直堅持「真正葡萄牙人味道」的原則，由來自葡萄牙的主廚親自主理。適逢農曆新年，店家將於大年初一至年初五推出「任食葡式烤乳豬及精選葡式飯 Brunch」，每位$468可任食葡式烤乳豬及葡式飯，另外連同亦有其他葡萄牙美食，合共合嚐8道菜式。

今次重點是葡萄牙經典傳統名菜－葡式烤乳豬，餐廳嚴選兩個月大的乳豬，並按照百拉達地區(Bairrada) 的古法方式將乳豬醃製一天入味，再在炭火上慢烤 3 小時，直至外皮金黃酥脆，肉質則保持鮮嫩多汁，肉味香濃而且入口瞬間溶化。另外亦有主廚每日精選傳統葡式飯，分別會有以自家熬製鮮鴨湯來煮米、飯內有一絲絲香濃鴨肉的招牌葡式焗鴨飯、用多款海鮮熬湯煮米、瀰漫着迷人海鮮鮮甜味道的葡式海鮮湯飯，以及其他傳統燉飯等菜式。



Brunch 菜單還有 4 款高質的共享前菜，分別是紅蝦他他、蒜蓉欖油八爪魚、炸馬介休球及炒牛肉粒配泡菜及自家牛肉汁。 而每位六選一的主菜中就有 葡式黑毛豬煮蜆、燒八爪魚伴焗薯、珍寶蝦蜆肉青口海鮮雜燴、慢煮砵酒牛面頰、葡萄食烤小羊排及霹靂醬烤本地有機雞，每道菜品都充滿了濃郁的葡萄牙風味，保證讓食客回味無窮。 最後，四選一葡萄牙式甜品分別為木糠布甸、菠蘿薄片雲吞包雪糕及海綿蛋糕、迷你葡撻及香橙布甸伴櫻桃醬銀杏酒，讓大家的味蕾滿載而歸。