年廿八洗邋遢 迎接農曆新年大掃除攻略

今年農曆新年來得特別早，剛過好聖誕及元旦，就要趕著拆除聖誕裝飾，準備迎接農曆新年。看著凌亂及堆滿雜物的客廳，何不打鐵趁熱，索性提早進行大掃除，及規劃好如何清潔及收納家居物品，乾淨迎接新一年。 首要任務：斷捨離 家中雜物太多，即使想執屋亦不知該從何入手。丟棄家中多餘的東西，是開始執屋前一個十分重要的任務。花時間由廚房出發，浴室、客廳、睡房，審視每個區域，那些不需要的東西需要丟掉，再把剩下來的物品收納整齊，方便後續的清潔工序。

清洗物品逐一睇 窗簾：一旦掛上後年中甚少會拆下來清洗，所以上面一定佈滿塵埃甚少塵蟎。可以用吸塵器清除灰塵；若然是布料窗簾也可將它拆下來清洗一次。市面上有窗簾專用洗滌劑，噴在污漬位置，再以軟毛刷清潔。

清潔瓷磚方法： 只要噴上清潔劑，貼上廚房紙，幾分鐘後撕下，以毛布擦拭便可。 面對經常出現在浴室與廚房瓷磚邊及縫隙內的黴菌，最簡單直接是噴上稀釋白醋，以牙刷擦洗。 若是頑固的黴菌，可將廚房紙沾上漂白水鋪在黴菌位置，放置一晚後再以清水刷洗。 若家中有幼童或寵物，可用另一個安全實惠的方法，就是將蘇打水溝少少水，厚敷在黴菌位置，待浸透潮濕表層後噴上白醋再擦拭，便回復光潔。

清洗冷氣機方法： 新年是洗冷氣機的好時機，而且步驟簡易。 1. 拔掉電源； 2. 拆下機殼與隔塵網，以油掃掃走在蒸發器(上圖)上塵埃，及用水清洗機殼與隔塵網； 3. 再用冷氣機泡沬清潔劑直接噴在蒸發器； 4. 20分鐘後待泡沬自動溶解，再噴上清水，待污水會經冷氣機水喉自動排走，最後裝上乾透的隔塵網與機殼，便大功告成。

清潔洗衣機方法： 市面有不少洗衣機專用清潔劑，有效去除洗衣機槽內千年污跡。不過既然有了萬能清潔劑──梳打粉與白醋，就不必又買多一支專用洗滌劑了。 首先將洗衣槽放滿熱水，並加入梳打水(梳打粉溝水)與白醋(比例為1:2)；開啟清洗功能，轉動3至5分鐘後，讓它靜止浸泡4小時；放掉污水，以一般洗衣程序再洗一次。

清潔微波爐方法： 清洗方法簡單，只要將半杯水加一湯匙白醋，放入微波爐以大火加熱5分鐘，之後再用廚房紙抹走污漬，就可清潔兼辟味。至於轉盤上的污漬可用梳打粉與清水以 2：1 的比例混合，厚敷在污漬上，翌日廚房紙抹走污漬。

清潔抽氣扇方法： 先切斷電源，拆下膠框與扇葉，以1:1比例混和食用梳打粉的熱水，浸洗20分鐘，再以百潔布擦拭。

清潔水龍頭方法： 廚房或廁所的水龍頭有陳年水漬或污漬，最有效的方法是用牙膏擠在抺布上擦拭，過水後就會變得白淨。

清潔雪櫃方法： 先切斷電源，再清空雪櫃，丟掉所有過期或開封多時的調味料與食物。以濕布擦拭污漬，而縫隙內污垢與油漬可用牙刷沾上溫水後抺走或輕輕刮去。 雪櫃門把與櫃身可以濕布擦拭即可；而櫃桶與層架可以拿出來以清水清洗。 至於辟味方面，曬乾的咖啡渣或茶葉，以及切半的檸檬都是除臭佳品。