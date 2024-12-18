年糕推介2025｜奇華工作坊 x mofusand 新春烘焙班 炮製萌爆賀年糕點

佳節一個接一個，明年1月29日是年初一，轉眼間就到農曆新年！奇華已為大家準備好兩個全新新春限定課堂，特別與日本萌爆貓咪 mofusand 再度合作，推出「mofusand 新春烘焙班」，還有造型可愛又應節的「蛋黃酥及麻糬豆沙酥班」，讓大家在堂上親手製作傳統美味榚點，再與家人好友分享滋味。

奇華工作坊 x mofusand 新春烘焙班

奇華工作坊的「mofusand 新春烘焙班」分為成人班($750)及親子班($780，每位學員可帶同一位六歲至十五歲小童共同參與)，由專業導師教授，在課堂中可親手製作印有可愛 mofusand 貓樣及貓掌的「桂圓合桃年糕」、「椰汁糖年糕」，以及「極上珠姐 XO 醬臘味蘿蔔糕」。現場設多個 mofusand 貓咪擺設的打卡位，完成課堂後更可獲贈一系列的 mofusand 精美賀年紀念品，包括「mofusand 賀年年糕包裝盒」兩個，以及「mofusand 賀年 A4 文件夾」、「mofusand 賀年年曆卡」及「mofusand 賀年利是封」各一份，絕對是粉絲必去！

「桂圓合桃年糕」以 mofusand 小貓萌樣為造型，吃起來時可品嚐到香甜桂圓及香脆合桃，口感細膩且有嚼勁。而「椰汁糖年糕」香濃軟糯，啖啖濃郁椰汁香氣，同樣是賀年必備！「極上珠姐 XO 醬臘味蘿蔔糕」則用上 mofusand 貓掌為造型的，特別選用奇華切肉臘腸，再加入由上等瑤柱、頂級金華火腿、優質蝦米等食材製成的極上珠姐 XO 醬混和蒸製，鹹香惹味！