年糕推介2025｜年糕早鳥優惠合集 高達75折 臘味蘿蔔糕低至$138起（持續更新）

今年農曆年初一是1月29日，大家是時候準備好入手賀年糕點！不少酒店中菜廳及本地品牌都有推出應節年糕，當中除了過年必食的臘味蘿蔔糕外，亦有不少新口味年糕，同樣適合一家人齊齊分享滋味。另外提早預訂年糕更可享高達75折早鳥優惠，愈早買愈著數，下文即睇介紹！
奇華餅家全新養生純素糕點 臘味蘿蔔糕低至$138起
奇華餅家除了傳統年糕外，今年特別推出兩款純素糕點，素食人士都能享用。紅棗桂圓烏龍茶年糕($128)以養生食材入饌，以桂圓和紅棗配搭烏龍茶，清香又養顏，加入上等優質糯米生磨米漿混和蒸製，口感煙韌，甜而不膩。而木耳腰果蓮藕糕($132)則以新鮮香脆的蓮藕和鮮甜的栗子肉入饌，再加入養生食材，包括木耳、具豐富維生素、礦物質等營養，清脆可口的腰果等，口感豐富，更有「好運年年、金銀滿屋」的寓意。另外奇華臘味蘿蔔糕亦有早鳥優惠，預購優惠價$138(原價$178)，相當抵食！
奇華網店
國金軒+翠亨邨年糕早鳥優惠
兩大米芝連推介中菜食府國金軒及翠亨邨今個新年推出多款賀歲年糕禮盒，全部嚴選上乘食材而且香港製造，質素有保證！今年更推出多款年糕口味，包括國金軒全新棗皇薑汁南棗糕以及翠亨邨今年新登場的黑松露芋頭糕，味道層次比傳統版本更豐富。
香港萬麗海景酒店 滿福樓賀年糕點
香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓推出2款賀年糕點，分別為椰汁年糕以及瑤柱蘿蔔糕，前者口感軟糯，散發椰汁清甜芳香；後者將鮮甜白蘿蔔配搭臘腸、瑤柱及蝦米，鮮味十足，口感豐富。滿福樓賀年糕點於 2025 年 1 月 14 日至 27 日期間可供提取。須提前一天預訂。萬麗網上商店訂購可享椰汁年糕八五折優惠，售完即止。
香港麗晶酒店 賀年糕點早鳥優惠85折
香港麗晶酒店的臘味厚切蘿蔔糕（港幣$388）以頂級食材搭配傳統烹調方式匠心蒸製而成，蘿蔔的自然甜味及風乾臘肉的濃郁鹹香完美融合。賀年紅糖椰汁年糕（港幣$388）加入濃郁的椰奶，椰香與紅糖的甜美味道巧妙結合，煙韌可口。
酒店更特別推出多款年糕禮盒套裝，每款禮盒均可搭配臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕及其他精緻美點，送禮夠體面。禮盒包括 臻貴新春賀年套裝（港幣$1,388）、尊選茗茶組合（港幣$1,028）以及 喜悅新春組合（港幣$888）。
凡於 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 12 日期間訂購賀年禮物，即可享有早鳥優惠，臘味厚切蘿蔔糕及賀年紅糖椰汁年糕可享 85 折，賀年套裝可享9折。
香港麗晶酒店網上商店
本地品牌「望月」 2款全新賀年糕點
「望月」今年首次推出賀年糕點系列，主打以本地食材演繹香港味道，分別推出步步糕升瑤柱蘿蔔糕及本地薑黑糖年糕，嚴選本地新鮮食材入饌，啖啖足料好味道。步步糕升瑤柱蘿蔔糕(正價$198/早鳥優惠$168)，採用香港新鮮有機蘿蔔及香港製造臘味，再配合上等瑤柱提鮮，鹹香美味，份量十足。而本地薑黑糖年糕(正價$158/早鳥優惠$138)則選用本地薑汁及沖繩黑糖製成，質感軟糯，味道清香，甜中帶微辣。