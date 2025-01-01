年糕推介2025｜年糕早鳥優惠合集 高達75折 臘味蘿蔔糕低至$138起（持續更新）

今年農曆年初一是1月29日，大家是時候準備好入手賀年糕點！不少酒店中菜廳及本地品牌都有推出應節年糕，當中除了過年必食的臘味蘿蔔糕外，亦有不少新口味年糕，同樣適合一家人齊齊分享滋味。另外提早預訂年糕更可享高達75折早鳥優惠，愈早買愈著數，下文即睇介紹！

兩大米芝連推介中菜食府國金軒及翠亨邨今個新年推出多款賀歲年糕禮盒，全部嚴選上乘食材而且香港製造，質素有保證！今年更推出多款年糕口味，包括國金軒全新棗皇薑汁南棗糕以及翠亨邨今年新登場的黑松露芋頭糕，味道層次比傳統版本更豐富。

香港萬麗海景酒店內的中菜廳滿福樓推出2款賀年糕點，分別為椰汁年糕以及瑤柱蘿蔔糕，前者口感軟糯，散發椰汁清甜芳香；後者將鮮甜白蘿蔔配搭臘腸、瑤柱及蝦米，鮮味十足，口感豐富。滿福樓賀年糕點於 2025 年 1 月 14 日至 27 日期間可供提取。須提前一天預訂。 萬麗網上商店 訂購可享椰汁年糕八五折優惠，售完即止。

香港麗晶酒店 賀年糕點早鳥優惠85折

香港麗晶酒店的臘味厚切蘿蔔糕（港幣$388）以頂級食材搭配傳統烹調方式匠心蒸製而成，蘿蔔的自然甜味及風乾臘肉的濃郁鹹香完美融合。賀年紅糖椰汁年糕（港幣$388）加入濃郁的椰奶，椰香與紅糖的甜美味道巧妙結合，煙韌可口。

酒店更特別推出多款年糕禮盒套裝，每款禮盒均可搭配臘味厚切蘿蔔糕或賀年紅糖椰汁年糕及其他精緻美點，送禮夠體面。禮盒包括 臻貴新春賀年套裝（港幣$1,388）、尊選茗茶組合（港幣$1,028）以及 喜悅新春組合（港幣$888）。

凡於 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 1 月 12 日期間訂購賀年禮物，即可享有早鳥優惠，臘味厚切蘿蔔糕及賀年紅糖椰汁年糕可享 85 折，賀年套裝可享9折。



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