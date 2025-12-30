年終護膚好物推介 舒緩抗敏/節日急救/新牌來港

2025年對不少人來說都甚為艱難，終於來到年尾，是時候好好犒賞自己！今次為大家介紹多款護膚好物，無論是敏感肌、初老肌膚或是想在重要場合前急救，都一一照顧到，讓大家以最佳姿態迎接2026！

ELIXIR 高純維 A 重點膠原抗皺霜 $439/15g 、 $585/22g

壓力與情緒均會於臉上留下痕跡，日積月累形成皺紋，除了紓解情緒壓力外，亦要為肌膚「膠原減壓」。ELIXIR科研團隊發現，角質層乾燥硬化會令膠原受壓，產生皺紋，於是提倡「減紋先減壓」的抗皺概念：先減少因乾燥硬化而令肌底膠原受壓，再修復真皮層中的氣墊膠原，讓肌膚重拾飽滿。抗皺霜蘊含日本厚生勞動省唯一認證高純維他命Ａ，升級版更新加入獨有COLLAGENERATOR膠原再生專利因子，重啟膠原自生內循環，修復及激活「真皮層中的氣墊膠原，同時降解及排走老廢膠原；雙效成分倍大抗皺力量， 即可撫平11大皺紋，包括魚尾紋、眼底紋、抬頭紋、法令紋、眉心紋、表情紋、川字紋、木偶紋、淚溝紋、印地安紋及頸紋，令肌膚重塑緊緻柔滑、水潤飽滿。抗皺霜更可用於眼底，改善黑眼圈及眼袋。