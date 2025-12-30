熱門搜尋:
生活
2025-12-30 14:00:00

年終護膚好物推介 舒緩抗敏/節日急救/新牌來港

2025年對不少人來說都甚為艱難，終於來到年尾，是時候好好犒賞自己！今次為大家介紹多款護膚好物，無論是敏感肌、初老肌膚或是想在重要場合前急救，都一一照顧到，讓大家以最佳姿態迎接2026

ELIXIR 高純維A重點膠原抗皺霜 $439/15g$585/22g

壓力與情緒均會於臉上留下痕跡，日積月累形成皺紋，除了紓解情緒壓力外，亦要為肌膚「膠原減壓」。ELIXIR科研團隊發現，角質層乾燥硬化會令膠原受壓，產生皺紋，於是提倡「減紋先減壓」的抗皺概念：先減少因乾燥硬化而令肌底膠原受壓，再修復真皮層中的氣墊膠原，讓肌膚重拾飽滿。抗皺霜蘊含日本厚生勞動省唯一認證高純維他命Ａ，升級版更新加入獨有COLLAGENERATOR膠原再生專利因子，重啟膠原自生內循環，修復及激活「真皮層中的氣墊膠原，同時降解及排走老廢膠原；雙效成分倍大抗皺力量， 即可撫平11大皺紋，包括魚尾紋、眼底紋、抬頭紋、法令紋、眉心紋、表情紋、川字紋、木偶紋、淚溝紋、印地安紋及頸紋，令肌膚重塑緊緻柔滑、水潤飽滿。抗皺霜更可用於眼底，改善黑眼圈及眼袋。

THORALAND 星光奇蹟塑顏面紗(星光療癒套裝) $620/5

來自瑞士日內瓦極地植研所的THORALAND，近日進駐香港市場，透過純淨配方、光學肌理學和高能細胞生物科技，重新構建肌底，產品蘊藏高山植物的強大生命力及瑞士科研的再生智慧。面膜蘊含品牌獨家的「星軌膠原再生術」與極地生命力成分，激活細胞瞬間修補能力，同時平撫細紋與乾燥，同時刺激膠原蛋白與彈力蛋白新生，高速導入成分，特別適合在重要場合前急救。

品牌同時推出印有生命之樹符號的能量石水晶，包括紫水晶、粉晶及藍紋石等，在敷面膜時置於面上，帶來淨化、提升魅力及平衡情緒等功效，加上專屬YouTube療癒音樂頻道，帶來心靈和諧，令護膚成為自我寵愛的奢華儀式。

ATORREGE AD+ 新升級舒敏補濕面膜 $330/5pcs

日本醫學護膚品牌ATORREGE AD+針對極度乾燥及敏感肌膚，提供多款高效保濕抗敏修復，以天然植萃配方為基礎、100%日本研發及製造，無添加10大致敏成分。新升級舒敏補濕面膜，新配方不單增加保濕力，面膜布更透氣、更貼服，更即時急救濕疹肌、敏感肌、痘痘肌，各種極乾狀況及突發敏感。面膜蘊含高濃度保濕及植萃舒敏成分，包括透明質酸鈉、野葛根萃取、金鏤梅萃取及野生大豆萃取，迅速保濕、抗炎、活膚及健膚。面膜紙為100%有機天然防敏棉布，再經無菌處理，透過密閉滲透方式深入肌膚深層，速效鎮靜舒敏。

Yii Cream R 再生提亮修復乳霜 $480/30g

日本肌養品牌Yii最近登陸香港，品牌名字的緣起是《易經》學說所指的「變化」之道，洞悉肌理的細微變化，讓肌膚好好入世。修復乳霜針對初老乾燥肌膚的暗啞疲態，質地豐潤，於晚間源源養肌，重現飽滿柔滑細緻肌。配方蘊含高濃度豚胎盤素成分，修復細胞並為皮膚屏障加固，搭配有效抗菌抗炎的魚腥草，淡化色斑並能改善色素沉澱的黑果越橘，逆轉氧化損傷的寬葉車前籽及保濕強手角鯊烷。用後令膚質透亮細緻，細紋絕跡，同時緊緻輪廓。

日本肌養品牌Yii最近登陸香港 Yii Cream R 再生提亮修復乳霜 $480/30g
Cetaphil 賦活胜肽塑顏精華 $425/30g

敏感肌女生一般都不敢用A醇(Retinol)，這款精華加入純化胜肽，能高效刺激肌底的纖維細胞令膠原蛋白合成，撫平細紋皺紋，提升肌膚緊緻度與彈性，效果被公認為A的替代成份，而性質卻比A醇溫和，亦不需時間為肌膚建立耐受性，適合所有膚質及敏感肌每日早晚使用。質地輕盈，能快速被皮膚吸收並滲透至肌底，即時刺激纖維細胞促進膠原蛋白合成，速效逆轉細紋、彈性、緊緻度、膚質、保濕度、光澤感、明亮度、柔嫩度及膚色均勻度等9大歲月痕跡。

Dr. Once 外泌體塗抹式水光微針精華 $199

不少女生都曾遇上「無效保養」困局，即使用上貴價護膚品都完全無感，全因皮膚最外層的角質層既是防護網，但同時亦會阻擋養分滲透。在日本SNS大熱的 Dr.Once，主打「微針導入 × 種金入肌」雙重科技：一方面以極微細的天然矽藻微針，溫和穿透角質層；另一方面添加黃金奈米膠體，將活性成分精準帶入肌底，在安坐家中也能享受到水光針般的修護。品牌4款醫美級精華，對應不同肌膚問題，當中的外泌體塗抹式水光微針精華，適合肌膚屏障受損、吸收力差及膚質粗糙的女生，高效修復受損屏障，改善膚質與彈性，重塑健康強韌肌底。

樂敏膚 抗氧治療潤膚膏 $198/40ml、$338/100ml

濕疹的成因複雜，有指是過敏或免疫功能失調等原因，近年有研究發現，氧化壓力(Oxidative Stress)是令濕疹發作及惡化的重要因素，患者體內的氧化壓力較沒有患濕疹人士高33.5%。潤膚膏以超級抗氧化因子及強效保濕配方，透過抑制氧化壓力及密集滋潤保濕，恢復皮膚屏障 ，有效減低紅、痕、屑、泡、乾5種濕疹引起的症狀，尤其緩解最困擾患者的痕癢問題。產品不含類固醇，2個月以上嬰兒、兒童及成人皆可安心使用。

PHYSIOGEL 抗敏紓緩修護精華水 $269/200ml

精華水主打修護效果，強化及修復天然鎖水屏障，重建健康水潤肌，維持穩定肌膚狀況，從根源抗敏，強韌及重建肌膚屏障。產品含有Sensi-T-BB紓敏專研技術，有效減退敏感痕癢，鎮靜紓緩受刺激的乾燥敏感肌膚，讓肌膚自然回復健康水潤。

