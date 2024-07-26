親子好去處｜幼兒暑期興趣班 學街舞芭蕾舞/花藝師/陶藝 放電兼學嘢

暑假如期而至，天氣卻時晴時雨，怎樣為孩子放電，實在令爸媽們頭痕！與其常窩在家看卡通，不如多讓小朋友參與課外興趣班？市面有不少集趣味及知識於一身的興趣班，由最基本的跳舞、畫畫，甚至花藝創作、戲劇訓練等，各具特色，部分更可免費試堂，保證孩子放足電之餘，也能培養社交技巧，提升創作力！ 幼兒暑期興趣班｜En Pointe School of Ballet 小小芭蕾舞蹈員 小朋友活躍好動，學跳舞陶冶性情也是個好選擇！這間芭蕾舞學校於沙田及屯門各有分校，早前推出暑期興趣班，最平$150即上到一堂，年滿2.5歲起即可試玩，更有免運試堂。小朋友穿上可愛舞衣，一邊扭動身體、發揮天性，想想都覺得可愛！

幼兒暑期興趣班｜Edf kids 做個街舞B-baby 嫌芭蕾太文靜，想更釋放孩子野性，不如試試街舞吧？這間舞蹈學校設有街舞BB班，課程內容以訓練小朋友身體協調、音樂感、增強自信心、提升自律性及團體合作精神為基礎，讓孩子也能體驗及享受跳舞樂趣，滿3歲起即可參與，暑期班每堂$200起，1同樣有免費試堂！

幼兒暑期興趣班｜Red Academy新世代歌唱舞蹈學院 唱跳體驗 孩子在家愛跳又愛唱，難道有天分成為下一個唱歌巨星？這間歌唱舞蹈學院設有天后及奧運分店，暑期課程的聲樂及舞蹈暑期課程，適合2歲半至9歲小朋友，透過唱跳體驗，磨練技能，與熱愛音樂及舞蹈的孩子一齊玩，擴闊交友圈，啱晒表演慾強的E仔E囡！

幼兒暑期興趣班｜兒童話劇團 扮鬼扮馬戲劇班 小朋友創意天馬行空，腦裡總有不少小劇場，就讓他們發揮吧！著名的兒童話劇團於暑假期間亦有舉辦幼兒/兒童戲劇課程，帶領小朋友大玩戲劇遊戲，透過角色扮演，代入不同戲劇情境，激發孩子的好奇心和創意，並鼓勵他們勇於探索和表達。N班以上小朋友即可參與。暑假後將表演話劇、魔術、模特兒、講故事、唱歌跳舞等項目，上課地點遍布港九新界。

幼兒暑期興趣班｜Amberflorist 齊齊做個花藝師 由花店舉辦的暑期興趣班，3至12歲兒童可穿上小圍裙化身小小花藝師，近距離「望、聞、摸」各種鮮花，並親自挑選花材，透過修、剪、養水，安裝花泥增強小朋友色彩認知及表達，親子發揮創意製作動物花籃，每個作品都獨一無二，玩完馬上信心大增！

幼兒暑期興趣班｜皇室音樂學院 音樂畫畫語言齊齊上 想讓孩子學音樂，又想學畫畫？英文？皇室音樂學院設有九龍灣及沙田兩間分店，有齊音樂類、聲樂類、藝術及語文等多項幼兒課程，不論想學豎琴鋼琴還是唱歌話劇，都能滿足，更有主題樂園表演班，完成課堂後有機會表演！不妨讓小朋友多作嘗試，挑選最適合又好玩的活動。

幼兒暑期興趣班｜OC workshop 陶藝messy搓搓搓 這間位於荃灣的工作室，設有多種適合幼兒的藝術課程，除了一般的畫班外，亦有和諧粉彩、黏土、小手工課程，鼓勵孩子多嘗試不同顏料、材料的創作，不局限必須在白畫紙上繪畫，創作多元化。另設有兒童陶瓷班及拉胚班，讓小朋友學習手搓陶瓷作品，親身製作藝術品，大家都是小小藝術家！