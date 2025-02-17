幼稚園校長精選3本親子讀物 學情緒管理/培養同理心

不少家長喜歡與子女一起閱讀各種繪本，促進親子關係之餘，更重要是培養子女閱讀習慣。但市面上的繪本琳瑯滿目，讓人眼花繚亂，不知如何選擇。從事幼兒教育工作32年、基督教宣道會茵怡幼稚園校長楊嘉明精選3大兒童讀物，藉閱讀讓小朋友學習情緒管理及培養同理心。

校長推薦｜《愛哭公主》學情緒控制 《愛哭公主》由繪本大師繪馬創作，內容講述情緒容易受環境影響的愛哭公主，經常因小事哭鬧，最後在皇后媽媽的幫助下學懂各種情緒管理技巧，最後更成為「愛笑公主」。 推薦原因：《愛哭公主》不僅有助孩子理解和處理自己的情緒，而且情節既趣味又溫馨，非常適合作為小朋友的床邊故事，睡前度過美好的閱讀時光。

校長推薦｜《彩虹花》助建立自我價值 《彩虹花》以長有七種顏色的神奇花兒為主角，每當它遇見動物朋友需要幫助時，毫不猶疑將自己的七色花瓣送出。當所有花瓣都被取走後，彩虹花還能燦爛綻放嗎？ 推薦原因：《彩虹花》以七彩繽紛的插畫和富有想像空間的故事情節，為孩子帶來深刻的視覺和情感體驗。加上書中採用絢麗色彩及壁畫法，容易吸引小朋友追看。場景和角色甚至隨著故事時間線推移而轉變，讀者猶如身臨其境。 作者格雷涅莰通過簡單易明的情節，向孩子強調建立自我價值的重要性。家長講故事時，不妨延伸故事內容，透過彩虹花與動物的互動，討論自己與家人的關係及幫助他人後的喜悅溫暖感受，再鼓勵子女在日常生活中多關心他人。《彩虹花》不僅是視覺盛宴，更是充滿教育意義，有助子女建立自信和自我價值。

校長推薦｜《鱷魚愛上長頸鹿》理解如何包容 鱷魚急徵求愛大法！《鱷魚愛上長頸鹿》的主角鱷魚透過各種方法追求長頸鹿，卻總出現各種問題，令長頸鹿無法感受自己的心意。到底鱷魚可以怎樣做？ 推薦原因：插畫風格鮮明，色彩豐富，巧妙運用視覺元素表達情感。鱷魚和長頸鹿的可愛設計讓讀者會心一笑。加上場景描繪精緻，熱鬧街道和靜謐河邊充滿生活氣息。另外，故事用字簡單易懂，趣味講述故事，啟發孩子並提醒成年人，愛與包容能戰勝困難。 總括而言，《鱷魚愛上長頸鹿》充滿教育意義，讓孩子投入閱讀並學會尊重、包容他人，體會愛的美好。希望每位家長都能從中獲得啟發。

基督教宣道會茵怡幼稚園 楊嘉明校長。（本報攝）