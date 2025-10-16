幼稚園開放日25/26學年｜盤點全港10+幼稚園open day 附日期/時間/地址（持續更新）

每年的9月至11月是幼稚園舉辦開放日的高峰期。以下盤點全港幼稚園open day的日期及資料，方便家長安排。
幼稚園開放日2025｜港島區
幼稚園開放日2025｜寶血幼稚園
日期：9月27日
時間：上午10時至下午1時
地址：跑馬地冬青道9號
報名按此
幼稚園開放日2025｜偉思幼稚園
日期：9月27日
時間：上午9時至下午1時
地址：香港半山堅道129-133號地下
幼稚園開放日2025｜寶寶幼兒學校
日期：尚待公佈
時間：尚待公佈
地址：香港太古城太古灣道星輝台平台P1012 – P1016
幼稚園開放日2025｜嘉諾撒聖心幼稚園
日期：尚待公佈
時間：尚待公佈
地址：香港羅便臣道10號
幼稚園開放日2025｜九龍區
幼稚園開放日2025｜德萃國際幼稚園
紅磡校舍
日期：9月27日
時間：上午9時30分至11時
地址：九龍寶其利街121號城中匯地下至二樓
馬鞍山校舍
日期：9月20日
時間：上午9時30分至11時
地址：馬鞍山鞍駿街15號雅濤居1樓104-112室
幼稚園開放日2025｜香港創價幼稚園
日期：尚待公佈
時間：尚待公佈
地址：九龍塘慕禮道4號
幼稚園開放日2025｜新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園暨幼兒學校
日期：9月27日
時間：上午10時至下午1時
地址：將軍澳尚德邨尚明樓4樓平台
報名按此
幼稚園開放日2025｜翠林邨浸信會幼稚園
日期：11月1日
時間：上午10時至下午1時
地址：尚未公佈
地址：新界將軍澳翠林邨雅林樓地下
幼稚園開放日2025｜博士山國際幼稚園
報名按此
馬鞍山校舍
日期：9月20日
時間：上午9時半至下午5時15分
地址：馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑1期第10座10座地下樓
火炭校舍
日期：9月27日
時間：上午9時半至下午5時15分
地址：火炭銀禧閣商場平台327號舖
將軍澳校舍
日期：9月27日
時間：上午9時半至下午5時15分
地址：將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰商場地下及1樓
幼稚園開放日2025｜九龍真光中學（幼稚園部）
日期：10月4日
時間：上午10時至下午5時
地址：九龍紅磡黃埔花園7期地下
報名按此
幼稚園開放日2025｜循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園
日期：11月1日
時間：尚待公佈
地址：九龍馬仔坑天宏苑停車場大廈2樓
幼稚園開放日2025｜威廉（睿智）國際幼稚園
日期：10月4日
時間：上午10時至11時、上午11時至12時、中午12時到下午1時
地址：九龍紅磡黃埔花園第七期G3C(2)地下
幼稚園開放日2025｜保良局劉陳小寶幼稚園
日期：10月18日
時間：上午9時半至2時
地址：九龍長沙灣富昌邨富潤樓平台
幼稚園開放日2025｜西太平洋幼稚園
日期：10月18日
時間：上午10點知12點、1點半至3點半
地址：九龍深水埗南昌街1號南昌一號1樓2號鋪
幼稚園開放日2025｜保良局方王錦全幼稚園
日期：10月18日
時間：10點至1點
地點：九龍高超道高俊苑俊滿閣地下
幼稚園開放日2025｜ 香港道教聯合會圓玄幼稚園（東頭邨）
日期：10月19日
時間：10點半至2點半
地點：九龍東頭邨欣東樓9-14號地下
幼稚園開放日2025｜保良局李樹福幼稚園
日期：10月19日
時間：10點半至3點
地址. : 九龍觀塘利安道1號順安商場2號校舍
幼稚園開放日2025｜樂善堂顧李覺鮮幼稚園
日期：10月25日
時間：9點半至11點半、11點至1點
地址：黃大仙竹園南邨雅園樓地下
幼稚園開放日2025｜新界區
幼稚園開放日2025｜安基司學校附屬國際幼稚園暨幼兒園
日期：10月19日
時間：上午10時至10時半
地址：新界大埔翠樂街8號富萊花園第一期