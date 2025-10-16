熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-10-16 10:38:00

幼稚園開放日25/26學年｜盤點全港10+幼稚園open day 附日期/時間/地址（持續更新）

分享：
幼稚園開放日25/26學年｜盤點全港10+幼稚園open day 附日期/時間/地址（持續更新）

每年的9月至11月是幼稚園舉辦開放日的高峰期。以下盤點全港幼稚園open day的日期及資料，方便家長安排。

幼稚園陸續舉辦開放日，讓家長及小朋友了解學校。（資料圖片）

幼稚園陸續舉辦開放日，讓家長及小朋友了解學校。（資料圖片）

幼稚園開放日2025｜港島區

幼稚園開放日2025｜寶血幼稚園

日期：9月27日
時間：上午10時至下午1時
地址：跑馬地冬青道9號

報名按

adblk5
寶血幼稚園聘請多位外籍與本地專業英語及普通話老師。（資料圖片） 寶血幼稚園聘請多位外籍與本地專業英語及普通話老師。（資料圖片） 校長甘麗貞修女（資料圖片）

幼稚園開放日2025｜偉思幼稚園

日期：927

時間：上午9時至下午1

地址：香港半山堅道129-133號地下

幼稚園開放日2025｜寶寶幼兒學校

日期：尚待公佈

時間：尚待公佈

地址：香港太古城太古灣道星輝台平台P1012 – P1016

幼稚園開放日2025｜嘉諾撒聖心幼稚園

日期：尚待公佈

時間：尚待公佈

地址：香港羅便臣道10

幼稚園開放日2025｜九龍區

幼稚園開放日2025｜德萃國際幼稚園

紅磡校舍

日期：927

時間：上午930分至11

地址：九龍寶其利街121號城中匯地下至二樓

馬鞍山校舍

日期：920

時間：上午930分至11

地址：馬鞍山鞍駿街15號雅濤居1104-112

德萃國際幼稚園（校網圖片） 德萃國際幼稚園（校網圖片）

幼稚園開放日2025｜香港創價幼稚園

日期：尚待公佈

時間：尚待公佈

地址：九龍塘慕禮道4

幼稚園開放日2025｜新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園暨幼兒學校

日期：927

時間：上午10時至下午1

地址：將軍澳尚德邨尚明樓4樓平台

報名按 

幼稚園開放日2025｜翠林邨浸信會幼稚園

日期：111

時間：上午10時至下午1

地址：尚未公佈

地址：新界將軍澳翠林邨雅林樓地下

幼稚園開放日2025｜博士山國際幼稚園

報名按

馬鞍山校舍

日期：920

時間：上午9時半至下午515

地址：馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑1期第1010座地下樓

火炭校舍

日期：927

時間：上午9時半至下午515

地址：火炭銀禧閣商場平台327號舖

將軍澳校舍

日期：927

時間：上午9時半至下午515

地址：將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰商場地下及1

 

幼稚園開放日2025｜九龍真光中學（幼稚園部）

日期：104

時間：上午10時至下午5

地址：九龍紅磡黃埔花園7期地下

報名按

幼稚園開放日2025｜循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園

日期：111

時間：尚待公佈

地址：九龍馬仔坑天宏苑停車場大廈2

幼稚園開放日2025｜威廉（睿智）國際幼稚園

日期：104

時間：上午10時至11時、上午11時至12時、中午12時到下午1

地址：九龍紅磡黃埔花園第七期G3C(2)地下

幼稚園開放日2025｜保良局劉陳小寶幼稚園

日期：10月18日

時間：上午9時半至2

地址：九龍長沙灣富昌邨富潤樓平台

幼稚園開放日2025｜西太平洋幼稚園

日期：10月18日

時間：上午10點知12點、1點半至3點半

地址：九龍深水埗南昌街1號南昌一號1樓2號鋪

幼稚園開放日2025｜保良局方王錦全幼稚園

日期：10月18日

時間：10點至1點

地點：九龍高超道高俊苑俊滿閣地下

幼稚園開放日2025｜ 香港道教聯合會圓玄幼稚園（東頭邨）

日期：10月19日

時間：10點半至2點半

地點：九龍東頭邨欣東樓9-14號地下

幼稚園開放日2025｜保良局李樹福幼稚園

日期：10月19日

時間：10點半至3點

地址. : 九龍觀塘利安道1號順安商場2號校舍

幼稚園開放日2025｜樂善堂顧李覺鮮幼稚園

日期：10月25日

時間：9點半至11點半、11點至1點

地址：黃大仙竹園南邨雅園樓地下

樂善堂顧李覺鮮幼稚園開放日。（學校FB圖片）

樂善堂顧李覺鮮幼稚園開放日。（學校FB圖片）

幼稚園開放日2025｜新界區

幼稚園開放日2025｜安基司學校附屬國際幼稚園暨幼兒園

日期：1019

時間：上午10時至10時半

地址：新界大埔翠樂街8號富萊花園第一期

adblk6

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News