幼稚園面試｜校長分享面試秘訣　面試時著名牌會加分？

每年10至11月是幼稚園面試高峰期，家長及小朋友會為面試做足萬全準備，希望能入讀心儀的幼稚園。曾任幼稚園校長、現於耀中幼教學院培育幼稚園老師的李樂華女士分享幼稚園面試秘訣。她提醒家長切勿灌輸「面試只許成功」的壓力予小朋友，甚至可嘗試面試後與小朋友一起吃雪糕，讓小朋友認為面試是件開心事，加強面試時積極性。

小朋友獨立積極主動最加分

不少家長在面試前會不斷提醒小朋友要跟校長及老師打招呼，表現有禮貌一面。除此之外，李樂華表示不少學校同時期望見到小朋友獨立及積極主動的行為。她舉例，小朋友自己可以遵從老師簡單指令，不需依賴父母幫忙，即使未能做到，亦會主動探索及嘗試完成。另外，小朋友能表現出積極的學習態度亦能為面試表現加分，例如小朋友會否主動舉手回答問題或玩遊戲時願意做第一個參與者，這些行為能為面試表現加分。

家長表現同樣重要

幼稚園面試不但考驗小朋友，學校同時間亦觀察家長的表現。面試時，老師會問小朋友基本問題或給予指令，例如「屋企邊個負責照顧你？」「幫我疊起積木」。部份家長見到小朋友不知道如何回答的時候，會幫小朋友答問題。李樂華認為，家長切勿幫小朋友搶答問題，又或者幫小朋友完成老師的指令，這不但無法加分，甚至令老師擔心小朋友的自主學習能力及解難能力。假如小朋友真的無法回答問題或完成指令，家長支持及鼓勵小朋友的行為反而讓面試加分。李樂華強調，不少學校期望見到小朋友的獨立能力，自己的事能自己做，如果小朋友能自己穿鞋子、吃東西，都會讓學校留下好印象。

對於網上有人教「如果學校問今日坐咩車過嚟面試，就要答係坐私家車」，李樂華表示，其實面試問題沒有最好或標準答案，老師亦會透過不同的問題了解小朋友生活經驗，反而學校著重家長平日有沒有帶小朋友體驗及感受不同生活經驗，所以家長平日不妨多些帶小朋友出外體驗不同事物，增加小朋友經歷。