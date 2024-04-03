床蝨｜日韓旅行高危！ 消委會傳授4大對策

近日在日本、韓國、台灣都頻傳有床蝨出現在酒店以及公共交通工具之上，適逢旅遊旺季前後，床蝨隨時不知不覺地被帶返香港家中！這種小小的昆蟲不僅會吸食人血，更可能危害家人健康！今次 Price 就為大家分享一套徹底對付床蝨的獨門秘訣，有幾個方法更是來自消委會的貼士。

床蝨主要來源 床蝨亦即是木蝨，因為會分泌出臭液又稱之為臭蟲。床蝨的成蟲體長大約是5-6mm，肉眼可以看得到，尺寸跟蘋果籽差不多大。 它們最主要的來源就是出外旅遊住酒店或者乘搭交通公具的時候，床蝨或蟲卵可能會依附在人們的衣物或物品上，然後再帶回家其次就是更換新傢俬或者裝修了。在家中，它們就最喜歡藏身於床鋪、床褥、布藝家具、窗簾、地毯、地腳線、裂縫之間、木地板下面以及剝落的牆紙後面等等的地方。

床蝨的生命週期及習性 床蝨擁有強大的生殖能力，每年可繁殖 6 至 7 代 ，一生中可以生產高達 500粒蟲卵。而床蝨由蟲卵成長至成蟲，只需要兩個月左右的時間，加上它的生存能力強，可以幾個星期，甚至幾個月都不吸血。 所以一旦在家中發現床蝨，一定要及時、適當地處理！ 有研究報告指出，床蝨對除蟲菊酯產生抗藥性，所以傳統的煙霧滅蚤劑和殺蟲水，未必能夠徹底地殺死床蝨。這種方法甚至會令它們匿藏得更深，入侵其他傢俬，造成反效果！

消委會四大方法滅蝨／除蝨

一、吸塵器處理 第一個方法就是吸塵機處理，針對床蝨最常出現的地方抽吸，切記事前在吸塵器的集塵袋裡面加點殺蟲劑，那麼吸了入集塵袋的床蝨就會中毒死。 如果家中具備除塵蟎機都否以一併使用，因為市面上的除塵蟎機都具備拍打功能，可以將匿藏的床蝨和塵蟎拍打到床鋪表面，令它們無所遁形。 大家在選購這類除塵蟎機時，可以留意其集塵濾網可否清洗，即使加入了殺蟲劑都可以清洗乾淨。另外可以看看產品有否配備熱風功能，利用高溫幫助消除床蝨。



二、高溫處理 由於床蝨無辦法在 46°C 以上的環境下生存，而要徹底殺滅床蝨卵的溫度就需要接近55°C，所以高溫處理也是主要方法之一。消委會建議以大約 80°C 的溫度來消滅表面和藏在細縫的床蝨，一般的蒸氣掛熨機和蒸氣殺菌清洗機，這類可以噴射高溫蒸氣的家電皆可。



三、清洗紡織品 第三種方法就是清洗紡織品，消委會就建議用不低過 80°C的熱水來清洗，再用乾衣機將衣物、被舖烘乾，然後放入密封的厚膠袋或膠箱，確保沒有床蝨才好繼續使用。

