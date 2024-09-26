床褥品牌Magniflex家居博覽優惠 床褥低至4折 基亞連尼都係用家！

優質睡覺對不少城市人來說都非常奢侈，想一覺瞓天光，好用的護脊床褥及枕頭都非常重要。意大利床褥品牌Magniflex是當地最大床褥生產商，每天生產10,000張床褥，更獲意大利保護製造商協會頒發「100% Made in Italy」認證和多項國際安全標準認證。

Magniflex 100%由意大利製造，目前銷售至全球99個國家。

Magniflex目前銷售至全球99個國家，擁有逾4,000個分銷商。床褥及枕頭獲全球500多間酒店採用，更是意大利國家足球隊床褥贊助商，品牌代言人包括意大利傳奇隊長基亞連尼(Giorgio Chiellini)、意大利傳奇門將保方(Gianluigi Buffon)及日本國家隊中場香川真司。品牌獲一眾名人及運動員支持，就連日本相撲手、本地星級媽咪及化學博士K Kwong等都是用家，獲得不少好評口碑。

Magniflex 王牌產品｜ VITA 皇牌抗菌記憶棉床褥 全球首款抗菌抗病毒護脊床褥，採用MagniProtect專利技術面料，有效抵禦99% COVID-19病毒、流感病毒和細菌等。床褥雙面設計(軟硬度)，厚度為25cm，經意大利佛羅倫斯大學人體工學測試及研究，能提供足夠承托力。

Magniflex 王牌產品｜ MagniStretch 伸展護脊床褥 全球首間床褥製造商榮獲美國脊醫協會(ACA)認證，床褥特有的方格和拉伸結構，能為脊柱提供獨立支撐和伸拉。專利結構由Elioform高密度承托棉、Eliosoft柔軟支撐棉及Memoform記憶棉合製而成。床套採用NASA美國太空總署認證的溫度調節物料Outlast製成，入睡時吸收多餘熱量，並在需要時釋放，讓睡眠溫度保持適中。

Magniflex 王牌產品｜ NASA 太空系列 Outlast 恆溫枕頭 由意大利專業團隊聯同佛羅倫斯大學透過不同的人體工學專業測試，研製出一系列可配合任何睡姿的透氣記憶棉枕頭，有效𠄘托頭部、頸部和肩部。NASA Outlast恆溫技術能主動調節熱量，提升散熱透氣功能，帶來清爽睡感。

Magniflex 香港家居博覽 2024優惠 想以優惠價體驗100%意大利製造的冠軍床褥及枕頭，Magniflex將於今日起(9月26日)至29日，一連4日參與In-Home Expo香港秋季家居博覽，屆時推出限時會場優惠，床褥更低至4折！ Magniflex 香港家居博覽 2024 日期︰9月26日至29日(星期四至星期日) 地點︰香港灣仔會展Hall 5C (展位J19)

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