底妝2023｜2023春夏底妝趨勢：偽素顏突顯原生肌感+底妝好物推介

裸光素顏肌由2022秋冬延續到今年春夏，特點是不刻意修飾本身等雀斑與瑕疵，並以凸顯肌膚原生質感為主。無論你追求的是裸霧光，還是光透感底妝，這種「寡淡裸妝」的要訣是乾淨利落，可以選擇質地輕透的底妝，或是有潤色效果的妝前乳，以少量多次的方式疊擦，帶出肌膚紋理的自然光澤，就像原生膚質一樣。今次為大家介紹多款2023春夏底妝新品，讓大家以新品跟著今年最新的底妝趨勢吧！

2023 春夏底妝｜ GUERLAIN 嬌蘭 金鑽修顏 24K 煥采無瑕妝前底霜 配方蘊含98%天然來源成分以及24K金，令面容煥發亮采和持續保濕，同時強化保護屏障功能，肌理顯得平滑無瑕，更能反射光線，即使尚未使用粉底，肌膚亦比以往更明艷。

2023春夏底妝｜GUERLAIN 嬌蘭 金鑽修顏24K煥采無瑕妝前底霜 $640/35ml

2023 春夏底妝｜ Est é e Lauder 持久柔亮妝前乳霜 SPF 20 ． PA++ 質感輕盈順滑，以柔焦效果淡化毛孔、細紋，令肌膚如絲絨般平滑，可單獨使用或於粉底前作打底。蘊含珍珠光學成分能提亮和均勻膚色；而甘油和透明質酸則能為肌膚注入水分，加上維他命E保護肌膚對抗環境侵害。

2023 春夏底妝｜ SOFINA 5 合 1 完美遮蓋底霜 SPF35 ． PA+++ 集防曬、妝前打底、遮瑕、定妝、調節膚色5大功效於一身，啫喱狀質地順滑易推，接觸肌膚時即轉化成控油保濕的細緻輕盈粉體，隱藏毛孔及柔化瑕疵，帶來輕透貼薄、持色零瑕妝感。

2023春夏底妝｜SOFINA 5合1完美遮蓋底霜 SPF35．PA+++ $240/25ml

2023 春夏底妝｜ Givenchy 多用途遮瑕膏系列 提到Givenchy，不得不提王牌的Prisme Libre高級訂製稜鏡四色蜜粉，以混合4種色調折射出肌膚自身光澤，帶來自然細膩的好氣息。品牌最近為系列推出新成員，包括高訂稜鏡遮瑕膏及高訂稜鏡修正調色霜，9個光澤色調的遮瑕膏，及3個色調的修正調色霜，其多合一的配方既能遮瑕，更能替代粉底。 2023 春夏底妝｜ Givenchy 高訂稜鏡修正調色霜 3款色調滿足不同肌膚校色需要，改善膚色不均和瑕疵，打造勻凈光采美肌。可按肌膚需要，局部使用修顏調色，亦可全臉使用，煥亮水潤肌膚。 ．天空藍：改善暗黃、黯沉不均膚色，提亮膚色 ．薄荷綠：中和面部泛紅，修正暗瘡印 ．蜜桃橙：修飾黑眼圈，改善肌膚倦容

2023春夏底妝｜Givenchy 高訂稜鏡修正調色霜 $345/11ml

2023 春夏底妝｜ Givenchy 高訂稜鏡遮瑕膏 輕潤鎖水質地，一抹自然貼膚，持久不乾裂，亦不易卡粉或卡紋。共有9款色調，除了用作遮瑕，亦可作提亮或修容，打造自然立體輪廓。

2023春夏底妝｜Givenchy 高訂稜鏡遮瑕膏 $345/11ml

2023 春夏底妝｜ ARMANI beauty POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久遮瑕液 $360/6ml 全新配方結合粉底的柔滑質感與遮瑕膏的超高濃度色素，質感如粉底液般水漾透薄，但同時具備特強遮瑕效果。專利的Liquid-to-powder「液轉粉」配方，能增加遮瑕液的延展性，輕掃即可均勻推開，層疊塗抹遮蓋各種瑕疵。「液轉粉」配方一方面有助吸收多餘皮脂，同時亦加入甘油為肌膚保濕，避免高遮瑕產品的乾燥感。升級版遮瑕液亦配搭全新刷頭，加闊斜角刷頭可遮蓋較大面積的瑕疵，錐形位置則能精準遮蓋特定位置。

2023 春夏底妝｜ ARMANI beauty POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉餅 $655/9g 升級版粉餅配方使用重粉末：珍珠岩粉末令皮膚更細緻，營造清爽啞緻妝容；而空氣粉末則可以平滑肌膚，形成透明薄膜，令肌膚舒適自在。雙面設計粉樸可按妝效需要使用，海棉質地可加強遮瑕效果，絲絨質感面可加強肌膚平滑。粉餅備有2款亞洲肌膚的專屬色調：#0為透明蜜粉；#1則為較淺膚色而設。

ARMANI beauty王牌的POWER FABRIC+ 升級版零瑕持久粉底液，重點提升持妝力，帶來24小時長效持久、高度遮瑕且舒適貼服的底妝體驗。

2023 春夏底妝｜ Valentino Beauty 限量版 Go-Cushion 高訂輕透氣墊粉底 經典高訂輕透氣墊粉底換上3種全新色彩：Radiant Yellow自信鮮黃、Bold Pink龐克粉紅及Audacious Coral果敢珊瑚橙。輕透質感的氣墊粉底可層疊使用達至理想遮瑕度，修飾面部毛孔及瑕疵，提供霧光妝效。配上Roma-Light Complex珠光粒子，令肌膚柔滑亮澤，綻放水透光肌。

2023春夏底妝｜Valentino Beauty 限量版 Go-Cushion高訂輕透氣墊粉底 $680

2023 春夏底妝｜ RMK 水感透亮潤色霜 SPF20 ． PA++ 為肌膚補充水分和舒適感的保濕潤色霜。水潤質感，一支可修飾膚色不均和毛孔瑕疵，實現自然提亮膚色的水感妝效，並有效防止溶妝和出油問題，讓妝容美麗如新。

2023春夏底妝｜RMK 水感透亮潤色霜 SPF20．PA++ $330

2023 春夏底妝｜ GUCCI 啞緻無瑕粉底液 啞緻妝效的粉底液，質感輕盈透薄，均勻膚色同時掩蓋瑕疵，持久貼服，呈現透明感的素顏效果，清透而不厚重，不但不會為肌膚帶來負擔，還可深層滋潤和有效鎮靜。

2023春夏底妝｜GUCCI 啞緻無瑕粉底液 $600

2023 春夏底妝｜ Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 以空氣噴槍粉底為靈感，質地細緻輕盈，延展性強，令妝感自然貼服，柔化底妝瑕疵，塑造極緻輕透的羽感妝容，更設有18款專屬亞洲色調。品牌今年更成為《第41屆香港電影金像奬》大會指定香水、化妝及護膚品贊助，早前就為多位影星打造紅地毯妝容。

2023 春夏底妝｜ NARS 柔霧完美粉餅 多用途粉餅可單獨使用打造自然妝感，呈現霧面啞光效果，或層疊於粉底後作定妝用途。創新配方可顯著控制肌膚泛油，減少毛孔和紋理，並防止底妝因氧化變色。雲母礦物質成分令上妝順滑並輕鬆暈染，令肌膚感覺如絲柔滑。

2023春夏底妝｜NARS 柔霧完美粉餅 $370

2023 春夏底妝｜ RMK 絲漾柔紗定妝蜜粉 細膩粉末不會泛白，同時為妝容增添透明度，令毛孔凹凸和暗沉位置不再顯眼，營造由內而外的自然光澤，並有效防止出油和因皮脂引起的溶妝問題，賦予肌膚絲滑感覺。

2023春夏底妝｜RMK 絲漾柔紗定妝蜜粉 $280