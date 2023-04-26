度假穿搭｜LOEWE Paula’s Ibiza期間限定店 $5,100入手度假風編織手袋/多款小巧水桶袋

夏天愈來愈近，不少人都準備來個海灘之旅。LOEWE最近推出度假風Paula’s Ibiza系列，並在K11 MUSEA開設期間限定店，現場展示主打的編織手袋、太陽眼鏡及小皮具等配飾，更有巨型的吹氣城堡及橡膠Bubble涼鞋，將現場打造成度假小島，讓大家率先踏上一趟西班牙海島度假之旅。品牌早前請來Marf @COLLAR、陳蕾、KB，以及來自泰國的小鮮肉演員林陽(Tay Tawan)，出席限定店開幕，演繹一系列度假打扮。

Ibiza是西班牙的度假聖地，這個海島充滿著陽光假期氣息，系列當然亦以度假風為主題，帶來一系列工藝編織精品及度假風服飾。編織手袋是系列主軸，主打的Iraca棕櫚纖維織籃今年用了不同的編織手法，帶來大小不一的織紋，袋身亦比之前更軟，加上小牛皮 Anagram，時尚感十足。方型輪廓的LOEWE Font Tote色彩鮮艷，同樣以全新編織方法製作，並備有3個尺碼及不同顏色，方便不同場合。Petal Basket織籃有花瓣般外形，絕對是外遊時的時尚打卡配飾；小巧實用的Gardener Bucket水桶袋以園藝為靈感。另有多款趣意十足的掛飾，為手袋加添假日風格。品牌首個全皮革籃子編織手袋Fringe Square Basket，更只限於K11 MUSEA 獨家發售。

值得一提的是，Iraca棕櫚纖維織籃及LOEWE Font Tote在馬達加斯加及哥倫比亞的社區手工製作，LOEWE每售出一個織籃及LOEWE Font Tote 即捐贈15歐元支援當地社區，捐款將會資助哥倫比亞的大學獎學金計劃及於馬達加斯加興建的工藝培訓學校。

系列當然少不了一系列度假風格服飾，包括光滑小羊皮剪裁而成的性感連身裙、牛仔布polo、迷你短褲、綴樹葉圖案半截裙，部分 polo恤、半截裙及連身裙點綴樹葉圖案布貼，又或者以真海芋葉幻化為上衣，將小島生活融入衣飾之上，充滿休閒氣息。