康得思酒店全新主題自助餐買二送二 芝士控注意！任食生蠔龍蝦/必食瑞士傳統熱溶芝士

康得思酒店The Place九月全新主題，換上全新以海鮮和芝士為主題的自助餐，一系列豐富海鮮美食和各式各樣的芝士，帶來一場精彩美饌體驗！現更有買二送二優惠，人均低至$479，任食生蠔、龍蝦，更有芝士控必食的瑞士傳統熱溶芝士！今晚9時開賣，想知詳請即睇內文。

秋祭海「芝」盛宴自助晚餐

賓客可盡享多款冰上時令海鮮，包括新鮮生蠔、鱈蟹腳及原隻開邊龍蝦等，廣受歡迎的蒸氣海鮮—鮮味無窮的鮑魚、海蝦及扇貝亦會繼續供應；細嚐以海鮮和芝士主打的沙律和前菜，包括泰式海鮮沙律、法式山羊芝士番茄沙律等。廚藝團隊亦精心炮製了一系列全新的熱葷佳餚，包括惹味的芝士明太子焗扇貝、泰式烤魔鬼魚、及香蒜辣椒炒大蝦等。

特設即席瑞士傳統熱溶芝士，熱騰騰的流心芝士香滑濃郁，配上麵包或焗薯，「芝」味十足；同場輪流供應一系列的芝士及蘸料，當中包括藍芝士、瑞士芝士（Emmental)、英國原味紅車打芝士（Red Cheddar)、法國經典布里芝士布（Brie）及艾登芝士（Edam)等，搭配黑胡椒芝士醬、煙燻三文魚芝士醬、香蒜芝士醬或洋蔥芝士醬，滿足一眾芝士控。

行政糕點總廚Roy Ma及其團隊匠心製作了一系列精緻甜點，讓賓客味蕾獲享獨特滋味享受。亮點包括竹炭黑芝麻芝士蛋糕、開心果綠茶法式蛋糕、榴槤聖多諾黑泡芙蛋糕和巨峰提子茉莉茶慕絲，及十一款口味的MÖVENPICK®雪糕，為美食之旅劃上完美句號。

【快閃買二送二】自助晚餐｜新鮮生蠔、任食龍蝦｜無限暢享精選生啤、酒類及飲品

只需HK$1,916（人均：HK$479；原價：HK$3,511）

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