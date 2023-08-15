廁所清潔丨13種方法還原雪白馬桶 成份天然法寶去除尿石

要令馬桶光潔雪白，除了有賴平日勤加清潔消毒外，也需要家人的通力合作、高度自律才能保持清潔乾淨。但其實清潔時，只要運用一些小妙方便能讓我們不費吹灰之力，也能令馬桶還原如新。當馬桶（廁所）使用次數頻繁，污漬、異味、黃斑變色及尿石便會隨之而來。令不少人也十分厭惡， 特別是「尿石」更是清潔者的障礙之一。要輕鬆解決這些各式其式的問題，我們應先把馬桶內的水分排走，水分越少清潔效果會越佳，以下先介紹一些無污染及較少化學成份的天然用料給大家一試。

廁所清潔丨1.梳打粉 梳打粉向來是去污去油的好幫手，成份既天然又環保，原來也是清洗馬桶（廁所）污漬的能手。 首先把半匙梳打粉撤落於馬桶內，再加熱水浸透約30至45分鐘，便可輕鬆用刷子去除污漬。但如遇上較頑固的黃色污垢，便需要運用較多的梳打粉同時並加上白醋靜止15分鐘，然後再洗刷便可。

廁所清潔丨2. 可樂 可樂除了是飲料外，也因為成份中含有碳酸水及磷酸等酸性物質，而的污垢則含有較難溶於水性的物質，當兩者混合後便會發生化學反應，讓污垢輕鬆去除，達至清潔效果。只要把大約200毫升的可樂倒進 / 噴灑於馬桶的污漬位置，再靜止60分鐘或以上(可以是一個晚上)，然後再洗刷便可。 廁所清潔丨3. 洗頭水 若害怕運用刺激性傷皮膚的清潔用品，不妨使用平日的洗頭水來清洗馬桶，當中的清潔方法及效果就如同一般清潔用品一樣，而且會略帶清香的氣味，𣊬間把廁所的難聞氣味一掃而空。

廁所清潔丨4. 白醋 白醋的主要成份是醋酸，當中的弱酸性能溶解及軟化垢溶，不易沉澱，並可去除異味及殺菌消毒。

廁所清潔丨5. 茶葉 茶葉除了用來飲用令人提神醒腦外，原來也是除污、除濕及除臭，是天然的好幫手。茶葉當中含有的茶鹼，能去除污垢。而熱水能有助茶鹼釋出，提升去污效果。用法是只要把剩餘的茶葉渣稍微瀝乾水分，再放進家中的舊絲襪或小網袋中，便可用來刷拭馬桶（廁所）上的污漬，但由於自製的茶包面積較小，所以適合用於刷拭馬桶內的邊緣污垢。

廁所清潔丨6. 苦瓜、青瓜、勝瓜及黃瓜 一般瓜類食品都含鹼性物質，當中的成份天然而且能去除污垢，植物纖維更可加強摩擦效果，所以若家有瓜類不能再食用不妨一試用來清潔。首先把瓜頭切掉，然後再把瓜當作刷子用來洗刷污漬便可，最後用清水過清。

廁所清潔丨7. 檸檬 檸檬有殺菌、開胃及化痰的功效，而檸檬汁更是萬能的清潔去污高手。檸檬汁當中的酸性，可去除鹼性污垢 ，並能散發出檸檬香氣。只要擠出檸檬汁，再與清水1:5 比例混合，倒進於噴霧瓶內並噴於馬桶的污漬位置，閒置10分鐘再刷拭，便可把馬桶還原潔白，還帶來陣陣的檸檬清香。

廁所清潔丨8. 食用粗鹽 鹽除了用作調味用途，還是去污及除臭殺菌的好幫手，而且能把馬桶中的尿騷味一併消除。只要把食用粗鹽撒一點在馬桶，再靜置15分鐘再刷拭便可。

廁所清潔丨9. 番梘 用剩的番梘可用一些舊絲襪或小網袋紮緊放進馬桶的水箱內，這樣便能把剩下的番梘溶於沖廁水中，當每一次沖廁都能帶來清潔的小效果。若以上的用料也未能把污垢清洗乾淨，又或去除馬桶內的「尿石」，便有需要用到一些含有較多化學成份的清潔用品來幫手。與此同時，可能需要配合一些特殊的刷子來刷拭，以增清潔效果。

廁所清潔丨10. 尿石水 顧名思意「尿石水」就是用是用來去除馬桶內頑固的尿石。市埸上有不同成份的尿石水，一般可以在五金鋪買到，而成份不同牌子也有分別。一般清潔用途，只要把適量的尿石水倒進馬桶內，再由泡泡出現開始靜待10分鐘讓尿石溶化(並非所有牌子也會起泡)，再用清水洗刷便可。

廁所清潔丨12. 馬桶專用清潔劑 專用的馬桶清潔劑一般也有獨特的咀頭設計，方便使用時噴灑在馬桶內，而成份也較普通的清潔劑效果更能達至去污效能。但需要留意的是為免接觸過多的化學成份，使用時盡量帶上手套或護目鏡，保護清潔時被濺傷。