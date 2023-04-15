廚房斷捨離丨教你執廚房步驟+「751收納法」打造簡約廚房 【附丟棄物品清單】

難得放假在家，當然想享受一個Good Morning，為自己煮一份精緻又有質感的早午餐。可是如果一踏入廚房，看見的是堆積如山的廚具、調味料罐、膠袋、雜物、碗筷等等，相信心情再好也會失去下廚的動力。面對廚房中的種種物品，到底有甚麼整理竅訣？要如何斷捨離、擺放和收納，才能令廚房看起來簡約整齊？今天就為大家帶來日本家居收納達人所推薦的幾個實用技巧！

廚房斷捨離｜1. 丟棄垃圾、過期或不再需要的物品 終於下定決心要開始打掃廚房，但眼見廚房雜亂無序，不知要如何開始？專家建議不妨從容易下判斷的物品開始著手，以下是幾個例子： 明顯過期、保存狀態欠佳的食品、飲品、調味料

已重覆又不常用的廚房用品、膠樽、膠袋、環保袋

缺了一角的杯碟餐具

沾有頑固污漬的抺布

一年以上沒有用過的物品

廚房斷捨離｜2. 按位置和次序整理廚房 當丟掉垃圾和多餘的物品，廚房應該會比之前多出更多空位。這時，你可以按次序整理廚房的各個位置，例如是先從吊櫃、櫥櫃等高處開始，再打掃灶頭下的廚櫃等低處，之後是層架、置物架等，最後再清理雪櫃。

廚房斷捨離｜3. 掌握所需數量，丟掉重複或多餘的物品 雖然卡通便當盒、碗筷、杯碟造型精美，但如果你家中只有兩人同住，又是否需要五、六套用途一樣的餐具？在斷捨離時，可思考自己或家人平常真正會用到多少餐具，再把多餘的捨棄掉。

辛辛苦苦清出一袋袋廚房雜物之後，要如何善用騰出的空間，把餐具收拾得像日本家居般整齊乾淨？以下是收納達人的一些建議！ 廚房收納技巧｜1. 以「751收納法」為廚房留白，營造簡約美 保持廚房的簡約乾淨，不但能讓廚房看起來更明亮，日後也更容易清潔。對此，斷捨離創始者山下英子提出了「751法則」來打造極簡廚房：「看不見的」收納空間最多只放7成滿（抽屜、櫥櫃等），「看得見」的外部收納放5成（廚房檯面等），展示型的收納空間則只放1成（展示櫃、紅酒櫃等）。

廚房收納技巧｜2. 善用統一的收納盒進行分類，令食材一目了然 在進行廚房收納時，善用統一顏色和形狀、方便堆疊的收納盒，可以令你的雪櫃和櫥櫃看起來更清爽整齊，而且成本不高，12蚊店等雜貨店已經有售，絕對是幫你打造美觀廚房和雪櫃的好幫手。