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生活
2023-10-18 11:30:30

廚餘用途丨果皮菜渣DIY環保酵素 洗衫、洗碗、洗菜、拖地、淋花功效多!

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廚餘用途丨果皮菜渣DIY環保酵素 洗衫、洗碗、洗菜、拖地、淋花功效多!

廚餘用途丨果皮菜渣DIY環保酵素 洗衫、洗碗、洗菜、拖地、淋花功效多!

平日吃水果剩下的果皮及蔬菜不適宜食用的部分，還能發揮清潔家居、施肥的妙用？泰國的樂素昆・普潘翁博士研發的環保酵素，只需幾個步驟便能完成製作。透過果皮、菜渣發酵而成的環保酵素，還能作為洗衫、洗碗、洗菜的天然清潔劑，減廢同時為大家省下洗衣液、洗潔精的開支！

環保酵素材料

  1. 果皮/菜渣
  2. 黑糖
  4. 寬口、有密封蓋的塑膠容器

製作環保酵素的材料容易在家中找到，但也有幾點要注意。首先，廚餘最好選用吃水果剩下的新鮮蔬果皮或煮食前切下來的蔬菜多餘部分，帶有油膩的食材會令酵素發出腐臭味道。同時，瓶子方面不能使用玻璃，因為發酵期間會產生氣體，選用可以膨漲、變型的塑膠會比較安全。

廚餘用途丨環保酵素材料果皮/菜渣、黑糖、水、寬口、有密封蓋的塑膠容器 廚餘用途丨環保酵素需要發酵三個月

環保酵素做法

  1. 預備材料和容器
  2. 以10:3:1比例預備水、果皮/菜渣、黑糖。不要裝滿塑膠容器，要預留空間給發酵時產生的氣體。
  3. 將果皮、菜渣切細
  4. 將材料放入塑膠容器，攪拌至糖分溶化
  5. 將瓶蓋緊緊扭實
  6. 將塑膠瓶放在陰涼的地方，發酵三個月

在發酵期間，每星期要稍微打開瓶蓋，釋放過多的氣體。在頭1個月，打開瓶蓋時會有酒精的味道，第二個月會開始出現醋酸的氣味，而在第3個月，材料的養份分解，便能形成可以使用的酵素。3個月後，酵素呈淺啡色、散發醋酸味便代表可以使用。如果色澤偏黑，可以加入少量糖分及繼續之前的發酵過程，直至顏色變為淺啡色才能使用。

完成發酵後，將酵素的垃圾渣撈起，再將酵素繼續存放本身或其他瓶子內，便能長時間保存，不用擔心變質。酵素餘下的垃圾渣，能用作肥料，便廚餘物盡其用。

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環保酵素的用途非常廣，最實用的便是作為家居的清潔劑，能用作洗碗、洗蔬菜水果、拖地，甚至是清洗衣服、淋花。.

廚餘環保酵素用途

廚餘製作成環保酵素用途1丨洗碗，以1:1:3比例混合環保酵素、洗潔精、水，可去除碗碟油污，節省一半洗潔精，減低對環境的傷害。（Getty Images） 廚餘製作成環保酵素用途2丨洗衫，以3湯匙梳打粉、100-150ml環保酵素混和適量水，可以代替洗衣粉或洗衣液。（Getty Images） 廚餘製作成環保酵素用途3丨拖地，在一桶拖地水中加入2湯匙環保酵素，可作為天然的清潔劑去除地板污垢。（Getty Images） 廚餘製作成環保酵素用途4丨清洗蔬菜水果，在1公升清水加入2湯匙環保酵素，浸泡45分鐘，可去除蔬果表面的殘留農藥、寄生蟲卵。（Getty Images） 廚餘製作成環保酵素用途5丨淋花，以1:1000比例用水稀釋環保酵素，用來灌溉家中的盆栽，可以減少害蟲，也能讓花卉生長得更健康。（Getty Images）

原文刊登於Yahoo C9．達人

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