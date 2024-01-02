廣州旅遊｜廣州酒店6大抵住推介 人均最平$150起 近火車站＋免費取消

廣州酒店推介！港人不止喜歡北上深圳旅遊飲食，不少人更喜歡深入大灣區，搭高鐵上廣州玩返兩日一夜。今次記者就為各位精選6間位於廣州的高CP值酒店，不止裝修靚，近高鐵及火車站，而且價錢相宜，人均最平$150起，部分在網上預訂更可免費取消，絕對是外遊住宿的好選擇！

廣州酒店推介1.｜麗楓酒店（廣州市橋地鐵站鑽滙廣場店）

酒店位於廣州市番禺市橋的商業街中心路段，周邊非常繁華。入住時可以選擇由地鐵3號線市橋地鐵站C出口步行前往，另外港澳直通車站、新機場快線、公交車站等站點均在酒店附近，交通非常方便。酒店設有多種房型，所有裝修材料採用環保材質，佈置豪華典雅，提供特大雙人床、免費 Wi-Fi等基本設備。重點是價錢平，高級大床房最平每晚$285起，即人均只需約$150！



麗楓酒店（廣州市橋地鐵站鑽滙廣場店）

地址：市橋大北路108號禺山商務大廈,番禺區, 廣州