廣東綠道碧道｜踩單車睇風景 廣州增江畫廊/珠海情侶路等4條路線

珠海情侶路碧道 濱海騎行飽覽城市地標 若說「綠道」是串聯城鄉的陸上生態廊道，那麼「碧道」便是依水而建的親水風景線。廣東近年積極建設「萬里碧道」，正是將濱水空間化為迷人廊道，而珠海的情侶路碧道便是其中之一。 珠海情侶路碧道，位於珠海市香洲區及高新區沿海地帶，全線緊貼南海岸線蜿蜒而行，有「珠海最美海岸線」之稱。情侶路屬省級「十廊」中的環灣濱海特色廊道，總長55公里，已建成碧道長度達34.1公里，是市民遊客沿海騎行、飽覽珠澳雙城風光的核心廊道。 情侶路碧道串聯起珠海城市標誌——漁女雕像、標誌性建築珠海大劇院、城市陽台、珠海航海文化中心、海天公園、白沙灘、唐家灣沙灘、香爐灣沙灘、海濱泳場等，沿線可漫步騎行，沐浴舒適的海風。

情侶路碧道上有貼心的「騎行友好」是設計。全線實行人車分離，以藍紅兩色區分步道、騎行道，提升慢行品質。路面採用彩色瀝青騎行道，配合清晰標線與反光警示，確保騎行安全。 對騎行者而言，情侶路碧道既是休閒養眼的海岸漫遊，亦是解讀珠海城市氣質的最佳方式。清晨可迎著日出騎行，看港珠澳大橋在晨霧中若隱若現；黃昏可駐足日月貝廣場欣賞晚霞；夜騎更能感受珠澳兩地燈火交輝的迷人夜景。 全程輕鬆往返約3至4小時，若體力充沛，還可將行程延伸至淇澳島紅樹林濕地路線，將濱海騎行樂趣與生態探索完美結合，盡享灣區濱海慢生活的浪漫愜意。

廣州增江畫廊 40公里騎行道享「嶺南水鄉」風情 廣州增江畫廊騎行道，坐落於廣州市增城區，沿增江兩岸綿延展開，宛如一幅長達40公里的天然山水畫卷。它北起初溪水利樞紐，南至湖心島景區，作為「國家水利風景區」，以其純粹的嶺南水鄉風光，成為大灣區一道亮麗的生態騎行風景線。 畫廊以增江為主軸，將東、西兩岸綠道連為一體，串聯起初溪體育公園、鶴之洲濕地公園、荔江公園、何仙姑家廟、小樓人家等十多個景點。騎行當中，可見原生林帶、生態田園、古樸建築與四季花木交替呈現，配套完善的驛站、觀景台與親水棧道點綴其中，形成了一個極具規模的水系景觀休閒區，無論騎行或漫步，兩者皆宜。

綠道全程有獨立專用騎行道路，路面平整、坡度舒緩，並設有清晰標識。沿途休閒設施分布合理，讓親子家庭、騎行新手與專業愛好者都能找到適合自己的節奏，享受沉浸於嶺南水墨畫中的騎行之旅。 全程往返約需4至5小時，若意猶未盡，更可將騎行線路延伸至白水寨風景名勝區，將濱水悠閒與山林探秘相結合，全方位體驗增城山水交融的無窮樂趣。 惠州玄碧湖環湖綠道 羅浮山下的「翡翠絲帶」 惠州玄碧湖綠道，位於惠州市博羅縣，鄰近羅浮山風景區，環湖而建，全長8.19公里，其中環湖綠道約6公里。作為環大羅浮山生態廊道的重要節點，綠道憑藉著「山湖相依」的自然禀賦，被譽為藏於羅浮山下的「翡翠絲帶」。 綠道全線依地形鋪展，深度融入環大羅浮山鄉村振興示範帶規劃。騎乘其間，可飽覽玄碧湖碧波如鏡的水景，遠眺羅浮山層巒疊翠，近觀沿岸草地、濕地與村落交織的鄉野風光，形成「一湖一山、一步一景」的流動畫卷。

綠道坡度平緩，適合親子及初學者；除環湖主線外，另設約2公里綜合車道，滿足不同人士需求。沿途標示清晰，設有休憩平台與安全護欄，讓騎行人士安心沉浸於自然美景之中。 環湖騎行一周僅需1小時左右，是一場輕鬆愉悅的感官之旅。在此可迎湖風、眺山影，遠離都市喧嚷，享受短暫而美好的寧靜時光。 東莞松山湖北湖碧道 華為歐式建築騎行之旅 東莞松山湖綠道坐落於東莞松山湖高新技術產業開發區內，總長達122公里，是東莞最長的綠道。它如一條綠色絲帶，串聯起松湖煙雨、松湖花海、月荷湖公園等六大生態公園，構成一道自然生態與人工景觀和諧共融的庭園生態走廊。 其中，松山湖北湖的環湖碧道堪稱這條長廊上的明珠。這條嶄新的碧道沿湖畔蜿蜒，以碧水為紐帶，串聯起多處絕美景緻，成為騎行賞景的黃金路線。 騎行於此，不僅可將湖光山色盡收眼底，更能邂逅兩大亮點。

其一是科學公園，設計別具匠心，科技巧思被悄悄融入自然景緻之中，打造出「科技共山水一色」的獨特體驗。園區內還設有兒童樂園，是親子家庭騎行的理想之地。 其二是華為溪流背坡村——連片歐式建築群錯落有致，復古的小火車緩緩穿行，彷彿駛入綠野仙蹤的童話世界......在這裏，每個轉角都像一幅精美的油畫，每一段路程都充滿夢幻色彩。