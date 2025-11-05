建造業新力量崛起 傑青分享創新之路 2025建造業傑出青年選舉頒獎禮暨青年論壇圓滿舉行

香港建造業迎來新一代領軍人物！「2025建造業傑出青年選舉頒獎典禮暨香港建造青年論壇」於剛剛過去的周日，在香港故宮文化博物館演講廳圓滿舉行。這場業界盛事為卓越的年青建造業人才作出肯定，更透過與建造業年青新力軍深度對話，展現建造業數碼及創新化的發展趨勢。活動吸引逾三百名業界人士及學生，共同見證這場充滿活力與前瞻性的行業盛事。 業界領袖寄語 共建未來 署理發展局局長林智文先生為頒獎禮致辭，讚揚得獎者是業界轉型升級的典範，體現了香港人自強不息的拼搏精神。建造業議會主席何安誠教授工程師表示，為建造業人才輩出感到自豪。他呼籲年青人多作跨界別交流，就像本屆建造業傑出青年，盡力在不同領域取得卓越成就。 建造業發光發熱 傑青展現行業新面貌 今屆傑青選舉吸引過百人參選，最終六位來至不同範疇的年輕人脫穎而出。他們在頒獎典禮上，逐一上台領獎及分享對行業的期盼，當中在商業及管理組別獲獎的孫耿耀（Keith），是一位資深的建築信息模擬（BIM）從業員及創業家，如今帶領40人專業團隊，致力推動行業數碼化與工程整合。Keith表示現正處於建造業數碼革命的關鍵時刻，他曾將4D BIM技術應用於秘魯和所羅門群島的礦業項目，展現香港專業人才的國際視野。Keith認為未來建造業的競爭力將取決於數碼化程度，而香港基建發展成熟，擁有獨特國際地位亦不缺專才，有信心未來建造業發展有無限可能，同時他亦積極參與培育年青人才的社區計劃，支持下一代成長。

同獲商業及管理組別獎項的黃覺明（Joe），作為特許工程師、認可NEC項目經理和BIM經理，他在業務轉型和技術推廣方面能力毋庸置疑，被問及有什麼建議給予富創業精神的新一代，Joe分享道：「在資訊爆發的時代，新想法不算最有價值，必須實際行動才能體驗價值，新一代需有不轉變不可的決心，明白轉變是必然，以持續轉變取代以往保守思維。」Joe在港鐵公司領導項目及工程拓展的轉型計劃，推動組織重組和流程再造，提升營運效率。Joe更表示結果能說明一切，將效率提升及展現結果就是說服持份者的最好方法。

在創新科技、設計、學術及其他組別獲獎的盧宜璋（Adrian），在設計和行業進步方面的開創性貢獻備受認可，職業生涯中已獲得超過65個設計獎項，盧宜璋在行業多個前沿領域都是先行者，包括率先採用「組裝合成」建築法和4D施工模擬、領導創新科技海外考察、應用人工智能、激光雷達、熱能及光學拍攝無人機等智能科技，更致力透過創新技術，包括3D石屎打印等推進淨零排放和碳中和計劃。除了專業成就，他更致力於教育及青年發展，撰寫了面向青年的建築書籍，Adrian表示較少見深入淺出介紹建造業的書籍，希望能以輕鬆貼地的方式，向大眾推廣建築專業及其社會價值，更希望書籍能成為建築人手記，隨行隨寫啟發創新思維。