建造業邁向高科技　機械操作比賽促革新

由建造業議會與香港建造學院合辦的「第五屆建造業機械操作比賽」，日前於大埔訓練場圓滿舉行。是次比賽報名人數創歷年新高，工友切磋交流，氣氛熱烈，精湛技術更展現行業新風貌。比賽自2017年起每兩年舉辦一屆，旨在推動機械操作技術交流，弘揚工匠精神。今屆賽事首次加入「遠程控制塔式起重機」及「智慧挖掘機」項目，結合安全智慧工地系統裝置，標誌著香港建造業正加速走向智能化。 參賽人數創新高 科技應用成焦點 比賽自2017年起每兩年舉辦一屆，旨在推動機械操作技術交流，弘揚工匠精神。今屆比賽以工地常見的機械劃分六大項目，包括輪胎式起重機、履帶式起重機、貨車式起重機、龍門式起重機、遠程控制塔式起重機及智慧挖掘機。參賽者透過操作這六類機械完成高難度任務，例如在智慧挖掘機項目中，工友首先需要操控機械臂將籃球運送到指定水泥桶內，隨即展開第二部分，沿指定路線運載盛滿水的水泥桶，考驗技術與穩定性。現場亦實時監測操作安全，體現「生命第一，對危險說不」的業界核心價值。

訪鄭定寕工程師：科技重塑行業面貌 建造業議會執行總監鄭定寕工程師在受訪時指出，香港建造業正面對工人老齡化及建築成本高企的挑戰，智能化與機械化成為必然趨勢。他強調：「透過遙控技術及數碼模擬系統（如BIM），我們能提前掃描地形，預設機械操作路徑，提升準確度與效率。」此外，他提到科技不僅能減省人力，更能保障工友安全，「例如塔式起重機加裝傳感器後，操作員可透過鏡頭掌握更廣闊視野，避開潛在危險。」

培訓現有工友 銜接科技轉型 對於經驗豐富的資深工友，鄭總監表示業界已開設技術提升課程，例如「遙距操作塔式起重機安全訓練證書」課程，協助他們掌握新技能。他表示：「科技並非取代人力，而是輔助工友結合經驗與數據，將操作提升至更高水平。」他舉例，年輕工友雖缺乏實戰經驗，但透過科技輔助及訓練，亦能達到資深師傅的技術水平。

打破傳統刻板印象 不限性別吸引年輕人 為改變公眾對建造業「汗流浹背」的刻板印象，議會近年積極推廣行業數碼化。鄭總監指出，今年暑假舉辦的學與教博覽，便展示了建築機械人等技術，讓年輕人了解行業已轉向室內遙控操作，「如同打機一樣，充滿挑戰與趣味」。他特別提到女性入行的優勢：「女性較細心，在微操控方面表現出色，遙控操作更適合她們發揮，相信未來有更多女性入行。」 未來工地工廠化 安全與效率並重 鄭總監強調，業界長遠目標是實現「工地工廠化」，透過機械化與數碼科技，在受控環境中完成工序，減少現場風險。頒獎典禮在剛過去的周末舉行，鄭總監感謝各機構支持，並祝賀得獎者。他期望比賽能持續推動同行精益求精，同時向公眾傳遞建造業的革新面貌。