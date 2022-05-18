廿多萬存款想結婚 女方媽媽有意見 私下聯絡未來女婿提供兩個選擇

為何現在結婚，長輩態度如此強硬，沒有通融餘地，難為了子女。

為人父母都想子女婚姻幸福美滿，尤其嫁女的，都希望日後女兒豐衣足食，一世無憂。一名台灣網民日前在FB「靠北婚姻2.0」發文，他跟女友拍拖兩年，期間經常在女方家食晚飯，過時過節應有禮節都沒少。

近日他跟女友討論想要結婚，她媽媽知道後，私下打電話給他，開門見山問他有多少存款，他坦白說有80幾萬(20多萬港元)，她媽媽稱這個數目很難讓女兒有保障及安全感；除非他父母出錢資助，否則買不起樓，同時她亦跟他計算買樓首期及以後每月還款多少。

節省開支婚後住娘家

後來，女友媽媽給了他兩個選擇：(一)儲足首期買樓後才結婚；(二)婚後跟外父外母同住，節省開支來儲錢。她表示，若婚後跟他們住，所有開資全由他們負擔，而且會當他是親生仔看待，只要努力工作存到首期，買樓後再搬出去住。

女友媽媽又表示，不會讓女兒跟家公家姑同住，因她年輕時受過老爺奶奶刁難，所以絕不會讓女兒重蹈她的覆轍，又認為只有不同住，才能減少婆媳紛爭。

所以，女友媽媽要求他去跟父母說，是他自願住外父家的！

該男網民表示，不知該如何開口跟自己父母講這件事。又反問，為何現在結婚，長輩態度會如此強硬，沒有通融餘地？

婚後應該住娘家還是婆家？

二揀一應該點揀？若揀二，婚後應該住娘家還是婆家？網民議論紛紛：「你外母超好人，對啲後生好體貼」、「有咁嘅外母求之不得」、「咁好條件，生埋BB仲有人幫手湊」、「我係你阿媽，我會叫你快啲搬過去住，有人幫我養仔養孫，有咩唔好！」

然而亦有持相反意見的：「同家婆住有紛爭？同外母住就冇咩？都係一樣啦」、「首期各出一半，有幾難」、「結婚就要組織小家庭，買唔起樓租住先」。