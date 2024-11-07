張艾嘉 馮允謙 劉偉恒 為宣明會慈善跑影海報 呼籲市民參加幫缺水社區籌款

劉偉恒笑指自己跑步，亦間接與發哥有關，他表示好友周家怡同樣在疫情期間邀請他加入跑隊：「其實嗰隊人就係由發哥跑步團嗰度衍生出嚟，發哥嘅教練蘇凱男同我哋一齊跑。嗰陣日日喺城門水塘跑，見親都係影視圈嘅人，米雪姐、黃日華、發哥個表妹。最有趣嘅地方，我同過咁多同佢咁(接)近嘅人跑，唯獨我冇同過發哥跑，連野生捕獲都未試過。」Jay Fung雖然未曾與發哥跑步，但他直言：「如果佢叫我跑，我一定去啦，可以一路跑一路selfie，正！」

以往經常與宣明會到不同地方探訪的張姐，首次以跑者身份籌款，提到她與跑步的淵源，原來與好友周潤發有關：「自從COVID之後，周潤發就約我去跑步，開頭我真係跑唔郁，3分鐘我已經就嚟死，不過佢話我知跑步就係需要一種毅力，就係要慢慢練，唔可以停，要繼續跑。喺跑步中間，我得到好多樂趣同埋搵返啲健康。」

缺水社區孩童 徒步 6 公里攞水

這次《Global 6K for Water》旨在讓參與者感受缺水社區孩童，每日徒步約6公里取水的體驗。張姐大讚非常有意義：「我曾經探訪過盧旺達，陪過一個小朋友去打水，要上山落山，拎住一個破爛嘅水桶放喺頭頂度，行好遠路打水俾屋企人飲，我覺得用跑步去支持佢哋，係好有同理心。雖然我哋唔使拎住個水桶跑，但係都會明白行咁遠路去攞半桶水，係幾咁辛苦嘅一件事。」

Jay Fung認為生活於香港好幸福，打開水龍頭便有自來水，希望藉著這次活動，嘗試感受缺水社區孩童，每日要走很遠取水的生活。身為父親的劉偉恒，跑步活動讓一家更了解貧困地區居民的生活狀況，期待兩個女兒透過活動，強身健體之餘亦可以有更深的體會。

三人都是助養者

三人除了是《Global 6K for Water》活動大使，同樣是宣明會的助養者。其中，張姐成為助養者超過30年，她滿足地笑道：「有個小朋友，我由佢8、9歲就開始探訪佢，同佢一路有聯絡，佢有嚟過香港，到佢大學畢業做咗律師，之後佢已經變成媽咪，我見到佢嘅成長，好似自己啲小朋友一樣。」張姐指助養最大的意義不在於她，而是所有被助養的小朋友，知道有人幫他們那份開心和希望。

劉偉恒二十多年前已開始參與助養計劃，他有儲起助養兒童的書信，他說：「每年都會收到書信、聖誕卡，我全部都儲起晒，佢哋提醒我，我都唔係淨係為咗自己工作，原來都可以照顧到人，又可以同自己嘅小朋友分享返，幫助到人真係好大嘅恩典。」

問到他們最想邀請誰人參與這次《Global 6K for Water》，Jay Fung最想邀請好友釗峰齊齊跑：「我哋有經常打波，跑步都幾啱我哋，同埋希望跑嗰陣可以撞到啲朋友、Fans，撞到會好開心，可以一齊影幾張selfie。」劉偉恒指已「下令」太太及兩個女兒齊齊落場跑：「到時會參加3公里親子組，而家已經開始練跑啦。」張姐鼓勵沒有跑步習慣的人亦都可以參與：「今次唔止係6公里，都有3公里同1公里，無論你想行定跑，你點做都得，最緊要係你有心去支持佢哋。」