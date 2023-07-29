強韌肌膚｜男女都啱用 Tyson Yoshi、J Lou & Dan分享肌膚強韌秘密

面對逆景，我們要有足夠的心理韌性，但原來肌膚強韌也是保持膚質的關鍵。fresh最近特別與獨立音樂人Tyson Yoshi和混血KOL J Lou及她的未婚夫Dan合作，3人分享他們在音樂路和感情路上的強韌秘訣，同時也分享他們的護膚秘密。

Tyson Yoshi近年憑著獨特唱作及爽直性格而人氣飆升，要在音樂路上堅持創作自己風格的歌曲並不容易，Tyson卻保持強韌信念成功突圍。要在忙碌行程下保持最佳狀態，除了健身，亦要擁有穩定肌膚，Tyson表示平日愛用fresh的火山茶激活精華，除了包裝採用他喜愛的綠色外，亦令肌膚變得健康有能量，而且精華質感輕滑，很易被吸收，十分適合男性使用。

J Lou和Dan即將走進人生另個階段，雙方經歷重重難關才成就兩人的強韌關係。J Lou經常照顧未婚夫Dan的肌膚，也為他塗上自己愛用的護膚品，其中一款就是火山茶激活精華。2人同樣是KOL，經常要向大眾分享生活中的點點滴滴，必須保持肌膚狀態，亦不能使用過分刺激的護膚品，火山茶激活精華能維持肌膚穩定性及彈滑光感肌。

fresh去年推出火山茶激活精華，針對肌膚的強韌性。平日熬夜、壓力大或天氣轉換等，都會令肌膚彈性加速流失，同時出現細紋甚至皺紋，以上問題源自於肌膚不夠強韌。精華擷取源自毛里裘斯火山茶的活性成分，為肌膚注入如火山茶的頑強活膚力量，激發細胞能量，加速代謝循環，啟動自身基因調節機制，鞏固肌膚適應力及防禦力，令肌膚變得強韌，深層提升整體膚質。