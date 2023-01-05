彩豐推「角落小夥伴」療癒家品 可摺疊餐盒/食物保溫壺/保溫樽/砂煲

臨近新年，是時候為家居添置新家品。彩豐最近推出一系列「角落小夥伴」家庭用品，在彩豐專門店獨家發售，包括可摺疊餐盒、食物保溫壺及砂煲等，產品皆以粉紅色為主，配搭可愛角色，充滿和諧及療癒氛圍。加上價錢親民，絕對值得入手。此外，彩豐店內亦換上「角落小夥伴」主題裝飾，各位粉絲記得不要錯過，與角色們打卡合照。