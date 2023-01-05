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生活
2023-01-05 10:00:00

彩豐推「角落小夥伴」療癒家品 可摺疊餐盒/食物保溫壺/保溫樽/砂煲

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彩豐推「角落小夥伴」療癒家品 可摺疊餐盒/食物保溫壺/保溫樽/砂煲

彩豐推「角落小夥伴」療癒家品 可摺疊餐盒/食物保溫壺/保溫樽/砂煲

臨近新年，是時候為家居添置新家品。彩豐最近推出一系列「角落小夥伴」家庭用品，在彩豐專門店獨家發售，包括可摺疊餐盒、食物保溫壺及砂煲等，產品皆以粉紅色為主，配搭可愛角色，充滿和諧及療癒氛圍。加上價錢親民，絕對值得入手。此外，彩豐店內亦換上「角落小夥伴」主題裝飾，各位粉絲記得不要錯過，與角色們打卡合照。

彩豐．角落小夥伴療癒家品 彩豐．角落小夥伴療癒家品 彩豐．角落小夥伴療癒家品 彩豐．角落小夥伴療癒家品 彩豐．角落小夥伴療癒家品 彩豐換上「角落小夥伴」主題裝飾。

「角落小夥伴」保溫餐袋(原價$158)

手袋設計輕便，內以錫箔內膽設計，保持食物溫度。消費滿$250，可加$79購買；或以800會員積分，加$69換購。

「角落小夥伴」保溫餐袋(原價$158)

「角落小夥伴」保溫餐袋(原價$158)

「角落小夥伴」680ml可摺疊餐盒(原價$198)

餐盒可以摺疊，以便收藏。在移除餐蓋後，可放入微波爐翻熱。消費滿$250，可加$99購買；或以800會員積分，加$89換購。

「角落小夥伴」680ml可摺疊餐盒(原價$198)

「角落小夥伴」680ml可摺疊餐盒(原價$198)

「角落小夥伴」450ml食物保溫壺(原價$318)

採用304不鏽鋼物料，能夠保持約60°C長達6小時。消費滿$250，可加$159購買；或以800會員積分，加$149換購。

「角落小夥伴」450ml食物保溫壺(原價$318)

「角落小夥伴」450ml食物保溫壺(原價$318)

「角落小夥伴」1L砂煲(原價$238)

砂煲可放於電陶爐或以明火烹煮。除煲蓋外，煲身可放入焗爐及微波爐使用。消費滿$250，可加$139購買；或以800會員積分，加$129換購。

「角落小夥伴」1L砂煲(原價$238)

「角落小夥伴」1L砂煲(原價$238)

「角落小夥伴」350ml水溫顯示保溫樽(原價$198)

採用304不鏽鋼內膽，並設觸控顯示溫度。消費滿$250，可加$99購買；或以800會員積分，加$89換購。

「角落小夥伴」350ml水溫顯示保溫樽(原價$198)

「角落小夥伴」350ml水溫顯示保溫樽(原價$198)

「角落小夥伴」1.1L玻璃水壺(原價$198)

水壺能盛冷熱水，耐熱達95°C，並設穩固防燙手柄設計，增加安全。消費滿$250，可加$99購買；或以800會員積分，加$89換購。

「角落小夥伴」1.1L玻璃水壺(原價$198)

「角落小夥伴」1.1L玻璃水壺(原價$198)

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