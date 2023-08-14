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生活
2023-08-14 19:40:09

彩豐聯乘「角落小夥伴」獨家紫色精品 消費$250即送沐浴棉/換購多款精品

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彩豐聯乘「角落小夥伴」獨家紫色精品 消費$250即送沐浴棉/換購多款精品

彩豐聯乘「角落小夥伴」獨家紫色精品 消費$250即送沐浴棉/換購多款精品

各位「角落小夥伴」粉絲注意了！彩豐今個夏天與「角落小夥伴」獨家設計家庭用品，精品皆以紫色為主，配搭可愛角色，充滿和諧及療癒氛圍，所有產品均數量有限，粉絲們有買趁手！

現凡於彩豐消費滿$250立即送「角落小夥伴」沐浴棉(零售價$38)，送完即止！另有一系列可愛迷人的彩豐 x「角落小夥伴」全新獨家精品，包括雨傘、保溫瓶、硅藻泥軟地氈、湯碗及易潔鍋，均可以消費滿$250加錢換購；或以會員積分加錢換購。此外，彩豐店內亦換上「角落小夥伴」主題裝飾，粉絲記得不要錯過，親臨彩豐與「角落小夥伴」打卡合照吧！

彩豐 x「角落小夥伴」獨家紫色精品

彩豐 x「角落小夥伴」獨家紫色精品

彩豐 x「角落小夥伴」23吋長雨傘（原價$199

淡雅的粉紫色基調配上可愛的「角落小夥伴」傘面，這把自動開、手動關的長雨傘，採用金屬及玻璃纖維傘骨。消費滿$250可加$99購買；或以800會員積分加$89換購。

彩豐 x「角落小夥伴」23吋長雨傘

彩豐 x「角落小夥伴」23吋長雨傘

彩豐 x「角落小夥伴」330ml 保溫瓶（原價$199

這款保溫瓶冷暖水適用，330ml容量小巧而實用，採用304不鏽鋼物料製作，按壓開蓋，不怕漏水。消費滿$250可加$99購買；或以800會員積分加$89換購。

彩豐 x「角落小夥伴」330ml 保溫瓶

彩豐 x「角落小夥伴」330ml 保溫瓶

彩豐 x「角落小夥伴」硅藻泥軟地氈（原價$199

硅藻泥軟地氈強力吸水且快乾、防滑、軟身地氈容易收納，配上可愛的「角落小夥伴」圖案，即令浴室充滿童趣。每消費滿$250可加$99購買；或以800會員積分加$89換購。

彩豐 x「角落小夥伴」硅藻泥軟地氈

彩豐 x「角落小夥伴」硅藻泥軟地氈

彩豐 x「角落小夥伴」陶瓷湯碗二件套（原價$189

這款陶瓷湯碗二件套組合，一物二用，大小適中，適用於微波爐(先取下碗蓋)及洗碗機，但不可使用於烤箱。消費滿$250可加$99購買；或以800會員積分加$89換購。

彩豐 x「角落小夥伴」陶瓷湯碗二件套 彩豐 x「角落小夥伴」陶瓷湯碗二件套

彩豐 x「角落小夥伴」18cm 易潔鍋連玻璃蓋（原價$359

玻璃蓋易潔鍋適合煮即食麵或家常小菜，鋁合金材質（不包括手柄），適用於明火及電磁爐加熱。比一般的素色廚具，粉紫色的「角落小夥伴」小鍋十分可人。消費滿$250，可加$179購買；或以800會員積分加$169換購。

彩豐 x「角落小夥伴」18cm 易潔鍋連玻璃蓋

彩豐 x「角落小夥伴」18cm 易潔鍋連玻璃蓋

於彩豐消費滿$250即送彩豐 x「角落小夥伴」沐浴棉（零售價$38）。

於彩豐消費滿$250即送彩豐 x「角落小夥伴」沐浴棉（零售價$38）。

彩豐 x「角落小夥伴」獨家紫色精品 彩豐 x「角落小夥伴」獨家紫色精品
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