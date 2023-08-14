彩豐聯乘「角落小夥伴」獨家紫色精品 消費$250即送沐浴棉/換購多款精品

各位「角落小夥伴」粉絲注意了！彩豐今個夏天與「角落小夥伴」獨家設計家庭用品，精品皆以紫色為主，配搭可愛角色，充滿和諧及療癒氛圍，所有產品均數量有限，粉絲們有買趁手！

現凡於彩豐消費滿$250立即送「角落小夥伴」沐浴棉(零售價$38)，送完即止！另有一系列可愛迷人的彩豐 x「角落小夥伴」全新獨家精品，包括雨傘、保溫瓶、硅藻泥軟地氈、湯碗及易潔鍋，均可以消費滿$250加錢換購；或以會員積分加錢換購。此外，彩豐店內亦換上「角落小夥伴」主題裝飾，粉絲記得不要錯過，親臨彩豐與「角落小夥伴」打卡合照吧！