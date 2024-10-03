彩豐購物滿指定金額 即送《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙》音樂會門票

由陳蕾、洪嘉豪及魏浚笙的3人限定聯乘的《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》，將於11月16日（星期六）在亞洲國際博覽館 Arena舉行。由即日起至11月1日期間，到彩豐任何一間香港門市，購買彩豐產品滿$1,800（每發票計算），即可獲得11月16日 ZONE C/D 門票乙張（門票位置隨機，已包括$70票務手續費，約值$950），數量有限，送完即止！
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《KATCH OUR LIFE 陳蕾x 洪嘉豪 x 魏浚笙音樂會》
日期：2024年11月16日（星期六）
時間：晚上8時15分
地點：亞洲國際博覽館 Arena