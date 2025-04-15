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生活
2025-04-15 14:00:00

御名園$138起全新點心放題 任食逾40款 送原粒瑤柱灌湯餃+鮑魚燒賣

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只要網上訂座，便可以優惠價$138起歎原價$238點心放題。

只要網上訂座，便可以優惠價$138起歎原價$238點心放題。

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點心放題熱潮不死！人氣中菜廳御名園全新90分鐘午市點心放題登場，$138起就可以任食40款粵式經典及特色點心，更包括陳皮脆香燒鵝瀨粉、鮮沙薑香茜豬手。每位成人又送原粒瑤柱灌湯餃及鮑魚燒賣。最啱幾個人來分享，試多幾款！ 
 

每位惠顧放題成人食客送鮑魚燒賣1件。 流汁叉燒包 鮮蝦蒜香長春卷

網上訂座享最抵優惠

御名園以珍貴食材入饌，炮製御膳級美食為理念，亦照顧到客人荷包，推出最具性價比的點心放題。只要網上訂座，就可以優惠價$138起(原價$238)於90分鐘內，大歎40款手工點心，傳統的有鮮味蝦餃皇、蟹籽燒賣皇、流汁叉燒包、上海灌湯小籠包、遠年陳皮牛肉球、鬆化脆蛋散等；新派點心有蠔皇鮑魚滑腸粉、百香果無骨鳳爪、芝麻芋絲脆軟夾、焦糖鮮奶燉蛋等。

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養生核桃包 鮮味蝦餃王 海皇醬蒸鳳爪

點心之外，連巧手的小食如水晶鎮江肴肉、蒜香手抓豬仔骨都有供應，款式夠多元化。另外，啤酒更有買2送1優惠！咁抵食就要搵齊飯腳增強暴食戰鬥力啦！

「點心放題」網上訂購連結：https://bit.ly/42H8uTe
 

御名園

鴨脷洲店
地址：香港鴨脷洲利東邨道5號利東商場3樓 301-303 號舖
電話： 2285 9826    

元朗店
地址：元朗鳳翔路17-31號鴻運中心地下A1號舖
電話：2117 0313

荔枝角店
地址：荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L004號舖
電話：2749 6423

荃灣店
地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖
電話：2940 6211

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