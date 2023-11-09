復古球鞋｜PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹

說到PUMA球鞋，Palermo絕對是其中一個經典鞋款。作為品牌歷史悠久的設計，自然具有非凡意義。Palermo誕生於上世紀80年代，當年是為了向倫敦、奧斯陸等著名歐洲國家首都致敬，特意打造一系列特別鞋款，由足球看台文化演化成時尚經典。而Palermo就是由意大利西西里島獲取靈感，並以首府巴勒莫(Palermo)命名。

今年Palermo再次回歸，揉合昔日與現代的足球基因，沿用經典的橡膠鞋底、T型鞋頭和標誌性的金色標誌。而多彩拼色亦是Palermo的另一標記，PUMA今季率先推出4款配色，由Palermo當地清新水果取得靈感，由清新淡雅的薄荷綠配襯夢幻粉紅色、粉紅色拼鮮綠色、復古藍白配色和型格的綠黃配色，適合不同風格的時尚造型，鞋款均備有男女尺碼。PUMA Palermo系列目前於指定店舖及hk.PUMA.com限量發售，品牌更預告其後將有更多配色，大家要密切期待。