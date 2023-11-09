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生活
2023-11-09 17:26:19

復古球鞋｜PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹

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復古球鞋｜PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹

復古球鞋｜PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹

隨著復古風潮興起，PUMA重新帶來Palermo經典鞋款，加入薄荷綠配粉紅、復古藍白及綠黃等配色，更再度與193郭嘉駿合作，一如迎接PUMA Palermo的回歸。活躍於時尚界的193郭嘉駿更成為Face of Palermo，以其獨有個人風格配襯最新配色的Palermo鞋款。

PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹 PUMA Palermo 4款復古配色回歸193郭嘉駿時尚演繹

說到PUMA球鞋，Palermo絕對是其中一個經典鞋款。作為品牌歷史悠久的設計，自然具有非凡意義。Palermo誕生於上世紀80年代，當年是為了向倫敦、奧斯陸等著名歐洲國家首都致敬，特意打造一系列特別鞋款，由足球看台文化演化成時尚經典。而Palermo就是由意大利西西里島獲取靈感，並以首府巴勒莫(Palermo)命名。

PUMA Palermo誕生於上世紀80年代，經典黑白配色非常易襯。 PUMA Palermo誕生於上世紀80年代，經典黑白配色非常易襯。

今年Palermo再次回歸，揉合昔日與現代的足球基因，沿用經典的橡膠鞋底、T型鞋頭和標誌性的金色標誌。而多彩拼色亦是Palermo的另一標記，PUMA今季率先推出4款配色，由Palermo當地清新水果取得靈感，由清新淡雅的薄荷綠配襯夢幻粉紅色、粉紅色拼鮮綠色、復古藍白配色和型格的綠黃配色，適合不同風格的時尚造型，鞋款均備有男女尺碼。PUMA Palermo系列目前於指定店舖及hk.PUMA.com限量發售，品牌更預告其後將有更多配色，大家要密切期待。

Palermo Special $699 Palermo 綠黃配色 $699 Palermo 復古藍白配色 $699 Palermo 薄荷綠配粉紅色 $699

銷售點

PUMA Flagship：銅鑼灣Fashion Walk京士頓街9號地下及1F

D-MOP：尖沙咀k11 Art Mall購物藝術館地下G01號舖

HER：銅鑼灣百德新街55

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